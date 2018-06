Unbeschwertes Badevergnügen in der Region

Bereits im rekordverdächtig warmen Mai und an einigen Tagen im Juni gab es hierzulande schon zahlreiche Gelegenheiten für einen Sprung ins kühle Nass. Auch die Wasserqualität der offiziellen EU-Badegewässer in der Region könnte jedenfalls fast nicht besser sein. Dies haben jetzt aktuelle Voruntersuchungen des Landratsamts ergeben.

Eine ausgezeichnete oder gute Wasserqualität hat das Umweltbundesamt unlängst fast allen Badegewässern in Deutschland attestiert. Dies zeigten die von der EU-Kommission veröffentlichten Daten für 2017. Und in der Tat: Auch die untersuchten Badeseen in der Region Wangen haben für das abgelaufene Jahr weitestgehend drei Sterne („ausgezeichnet“) bekommen. Das ist in puncto hygienischer Zustand die beste Bewertung. Der Kißlegger Obersee ist ebenfalls wieder in dieser Kategegorie, noch für 2016 hatte das beliebte Badegewässer „nur“ zwei Sterne („gut“) bekommen. Diese, zweitbeste Wertung hat in der Region für 2017 einzig der Baggersee Grenis bekommen – was jedoch nichts daran ändert, dass hier aus hygienischer Sicht ebenfalls bedenkenlos gebadet werden kann.

Vor der aktuell anstehenden, offiziellen Messperiode (zwischen Juni und Mitte September) hat es bereits Untersuchungen zur Wasserqualität gegeben. „Vorabproben haben ergeben, dass alles in Ordnung ist. Es war nichts Auffälliges dabei“, sagt Elisabeth Rzonca, Hygiene-Inspektorin des Landratsamts Ravensburg, auf SZ-Nachfrage. Getestet wird in den offiziellen EU-Badegewässern im vierwöchigen Rhythmus. Entnommene Wasserproben werden dabei auf mikrobiologische Verunreinigungen untersucht.

Zusätzlich gibt es Ortsbesichtigungen, um die hygienischen Zustände zu kontrollieren. Das Augenmerk liegt auf so genannten Indikatorkeimen, sie können etwa Magen-Darm-Infekte verursachen. Sollte bei einer Probe ein Grenzwert überschritten werden, reagiert die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) und stellt eine entsprechende Warnung auf ihre Internetseite. Auch vor Ort wird eine Warntafel aufgestellt, um Badegäste zu informieren. Generell befinden sich an allen EU-Badegewässern Schilder, die Auskunft geben über Wasserqualität, vorhandene Toiletten oder darüber, ob Baden mit Hunden erlaubt ist.

Die EU-Badegewässer in der Region Wangen und im Umland:

Ausgezeichnete Qualität (2017): Blausee, Neuravensburger Weiher, Röhrenmoos, Singenberger Weiher, Karsee, Argensee, Freibad Obersee, Holzmühleweiher Kißlegg, Moorbad Burg, Oberer Schloßweiher Ratzenried, Buchweiher Siggen, Stadtweiher Leutkirch, Ellerazhofer Weiher, Moorbad Herlazhofen, Waldbad Isny, Baggersee Burkwang, Badsee Beuren, Holzmühleweiher Vogt, Stockweiher Wolfegg

Gute Qualität (2017): Baggersee Grenis