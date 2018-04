Sachschaden von mehreren Hundert Euro hat ein unbekannter Täter angerichtet, der in der Zeit von Donnerstag- bis Freitagabend ein in einem Bildstock in Höhe des Gebäudes Scherrichmühlweg 28 angebrachtes Bild anzündete und dadurch zerstörte, so die Polizei. Auf dem handgemalten Bildnis war die Heilige Maria mit ihrem Kind abgebildet.