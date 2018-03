Gleich in zwei Kirchen, St. Benedikt und St. Martin, hat sich am vergangenen Wochenende ein Unbekannter an den Opferkassen zu schaffen gemacht.

Laut Polizeibericht blieb der Täter in der Pfarrkirche St. Benedikt erfolglos, die Kasse wurde aber stark beschädigt. In St. Martin, fehlte ein geringer Betrag.

Hinweise erbittet die Polizei Wangen unter Telefon 07522 / 9840.