In der Nacht zum Montag hat ein unbekannter Täter gegen 2.10 Uhr ein Fenster eines Geschäfts in der Braugasse eingeschlagen und aus der Auslage Kosmetikartikel im Wert von über 360 Euro entwendet. Wie die Polizei mitteilt, war der Unbekannte laut einer Zeugin mit einer schwarz-blauen Jacke mit Kapuze bekleidet und nach dem Einbruch über das Adlergässle geflüchtet. Personen, die zur fraglichen Zeit im Bereich der Paradiesstraße, der Braugasse und dem Adlergässle Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wangen, Telefon 07522 / 9840, in Verbindung zu setzen.