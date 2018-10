Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die am Mittwoch zwischen 2 und 7 Uhr am Bahnhof in Wangen begangen wurde.

Ein Unbekannter schlug nach Angaben der Polizei zwei Scheiben am Bahnhofsgebäude, auf der Gebäudeseite Richtung Gleise, ein und beschädigte vermutlich durch Tritte einen Edelstahl-Mülleimer. Ebenso wurde ein Aschenbecher umgestoßen. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch unter Telefon 07561/84880 zu melden.