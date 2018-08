Unbekannter fährt Auto an

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Fahrer am Mittwoch gegen 16.35 Uhr einen vor dem Autohaus Dreher in der Zeppelinstraße abgestellten Opel Corsa am vorderen linken Kotflügel gestreift und danach das Weite gesucht, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 2000 Euro zu kümmern. Aufgrund der vorgefundenen Spuren dürfte das Verursacherfahrzeug weiß lackiert sein. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Wangen, Telefon 07522 / 9840.