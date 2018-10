Erneuter Einbruchsdiebstahl beim FC-Zelt im Allgäustadion. Wie die Polizei berichtet, hat ein Unbekannter am Montagabend gegen 20.30 Uhr vermutlich mit einem Messer das Zelt im Stadion an der Liebigstraße aufgeschlitzt und anschließend eine unbekannte Anzahl an Getränkeflaschen entwendet.

Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges bei dem Fußballstadion beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen, Telefon 07522 / 9840, zu melden.