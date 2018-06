Unbekannte zerstechen in Wangen Reifen

Einen mehr als üblen Scherz haben sich unbekannte Täter in der Nacht zum 1. Mai erlaubt. Wie die Polizei jetzt erst mitteilt, wurden an der Ecke Prof.-Bolter-Straße/Schultheiß-Trenkle-Straße jeweils zwei Reifen eines Wohnmobils und eines VW-Busses zerstochen.

Laut den Angaben der Besitzer des VW-Busses ereignete sich die Tat in der Mainacht zwischen etwa 22.30 und 23 Uhr an der Ecke Schultheiß-Trenkle-Straße und Professor-Bolter-Straße im Vorderen Ebnet. Die Eigentümer der beschädigten Fahrzeuge wollen diese Art von Maischerz nicht tolerieren und haben eine Belohnung von 250 Euro angesetzt, wenn der oder die Täter gefasst werden. Zudem kündigen sie an, einen Aushang an den Wangener Schulen machen.

Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Wangen unter Telefon 0 75 22 / 984-0 erbeten.