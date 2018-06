Umstritten: Holzwerk Baumann vergrößert sich

Rund zehn Jahre nach Beginn der ersten Planungen hat das Holzwerk Baumann seit 5. September Baurecht für die Errichtung eines Rundholzplatzes auf dem hinter dem Stammsitz anschließenden früheren Waldgelände in Beutelsau. In einem ersten Schritt entsteht gerade die Lärmschutzhalle. Im Frühjahr 2017 soll die Anlage in Betrieb gehen, kündigte Holzwerk-Chef Armin Baumann bei einem Besuch von FDP-Politikern in seinem Unternehmen an.

Insgesamt sechs Millionen Euro steckt Baumann in den neuen Rundholzplatz, der den bisher bestehenden in Altshausen samt des entsprechenden LKW-Verkehrs überflüssig machen soll. Derzeit verkehren pro Tag etwa 25 Lastwagen zwischen Altshausen und Beutelsau. Für das Unternehmen ein wichtiger Kostenfaktor, wie Inhaber Armin Baumann Hans-Ulrich Rülke, Fraktionschef der FDP im Landtag, Ralf Sauer, Landtagskandidat der FDP im Wahlkreis Wangen, und Reinhard Klumpp, Vorsitzender des FDP-Bezirks Bodensee-Oberschwaben, bei deren Besuch am Stammsitz verdeutlichte. 500 000 Euro spare sich das Unternehmen künftig jährlich, wenn der Transportverkehr entfalle.

Lange Zeit umstrittenes Projekt

Allerdings war das Projekt jahrelang höchst umstritten, weil der Standort des neuen Rundholzplatzes in einem besonders naturgeschützten FFH-Gebiet liegt. Zwei Petitionen von Gegnern im Landtag waren die Folge. Am Ende bekam Baumann dennoch Baurecht, beklagte beim Besuch der FDP-Politiker allerdings die sich daraus ergebende lange Verzögerung des Vorhabens. Unterm Strich habe diese – wegen der Transportwege – das Unternehmen fünf bis sechs Millionen Euro gekostet. „Das war für den Betrieb eine große Bewährungsprobe“, erklärte Armin Baumann.

In die in einem ersten Schritt entstehende Lärmschutzhalle investiert Baumann nach eigenen Angaben etwa 1,5 Millionen Euro. Sie dient dem Schutz der umliegenden Anwohner und soll bis Jahresende stehen. Anschließend beginnt die Montage der Maschinen. Die für Frühjahr 2017 geplante Fertigstellung der Anlage diene der Erhaltung der bestehenden 80 Arbeitsplätze im Unternehmen, erklärte Armin Baumann.

Am und zehn Hektar großen Gelände des bisherigen Rundholzplatzes, dort arbeiten derzeit 30 Beschäftigte, will das Holzwerk „erstmal“ festhalten – zumal dort auch der Verpackungsbetrieb steht. Dieser ist – neben dem klassischen Holzgeschäft und dem Handel mit Sägewerksanlagen – das dritte Standbein des Unternehmens.

Beim Besuch der FDP-Politiker gab Baumann auch einen Überblick über die aktuelle Wirtschaftslage. Das Exportgeschäft breche ein. Vorteile gegenüber ausländischer Konkurrenz habe man auf dem heimischen Markt wegen der Schnelligkeit, mit der Kunden bedient werden könnten.