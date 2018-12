U17 der Wangen Eagles gewinnt beide Partien

Die U13- und U17-Mannschaften der Wangen Eagles haben jeweils ein Doppelspielwochenende zu bewältigen gehabt. Den Anfang machte die U17-Mannschaft der SG Memmingen-Wangen im Eisstadion in Memmingen, wo sie den TEV Miesbach zu Gast hatten. Wie schon in den vorangegangenen Partien gegen die Oberbayern war es über den kompletten Spielverlauf ein ausgeglichenes Spiel, wobei jedoch nur wenige zwingende Torchancen zu verzeichnen waren. So fielen auch erst im zweiten Spielabschnitt die ersten Treffer zum 1:1. Die Entscheidung brachte der einzige Treffer im letzten Drittel durch Paul Felsch, der damit der SG Memmingen-Wangen den 2:1-Sieg brachte.

Stark ersatzgeschwächt musste Memmingen-Wangen am Samstagabend das zweite Spiel beim EV Bad Wörishofen bestreiten. Die Hausherren machten gleich zu Beginn ordentlich Druck und gingen mit 1:0 in Führung. Die SG Memmingen-Wangen kam jedoch im weiteren Verlauf immer besser ins Spiel und zeigte eine engagierte Partie. Am Ende stand ein deutlicher 10:3-Sieg in Wörishofen auf der Spielanzeige, wodurch sich die SG Memmingen-Wangen auf den zweiten Tabellenplatz zurückgespielt hat.

Die U13 der Wangen Eagles hatte am Samstag den ERC Lechbruck zu Gast. Wie schon in den vergangenen Partien spielte der Wangener Nachwuchs ordentlich mit, konnte jedoch im Gegensatz zu den Gästen seine Chancen nicht verwerten, wodurch die Gäste nach dem ersten Drittel bereits mit 3:0 in Führung gingen. Auch im weiteren Verlauf änderte sich am Spielverlauf wenig, sodass sich die Allgäuer trotz der beiden Anschlusstreffer am Ende mit 2:8 geschlagen geben mussten.

Mehr Spannung brachte das Sonntagsspiel gegen den direkten Tabellennachbarn SG Türkheim-Schongau. Hier war es von Beginn an ein Schlagabtausch auf Augenhöhe. Die zweimalige Führung der Wangen Eagles wurde durch die Gäste jeweils ausgeglichen. Sekunden vor dem ersten Pausensignal gingen die Gäste sogar mit 3:2 in Führung. Auch im zweiten und dritten Drittel war es ein permanentes Hin und Her mit Chancen auf beiden Seiten. Mit drei weiteren Treffern durch Georg Lagoda und Moritz Schreier gab es für die U13 der Wangen Eagles einen 5:4-Erfolg – es war der erste Saisonsieg der Wangener Eishockeyspieler in dieser Altersklasse.