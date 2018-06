Turnier stimmt auf Fußball-WM ein

Ein Fußballfest, das Grenzen sprengt: Gleichzeitig mit dem Beginn der Fußballweltmeisterschaft hat die Erwin Hymer Group mit mehr als 800 Teilnehmern ihr eigenes internationales Fußballturnier gefeiert – den EHG-Cup, der einmal im Jahr ausgetragen wird. 30 Mannschaften aus allen Mitgliedern der Unternehmensgruppe spielten laut Mitteilung des Unternehmens am Samstag, 16. Juni, um den EHG-Siegerpokal. 99 Spiele in sieben Stunden, eine hervorragende Stimmung, ein spannendes Finale und eine ausgelassene Abschlussparty erwarteten die Teilnehmer auf den Gehrenberg Sportplätzen in Wangen.

Mit dabei waren laut Mitteilung unter anderem regionale Mannschaften von Mitgliedsunternehmen wie Dethleffs, Goldschmitt, Hymer, Hymer-Leichtmetallbau und Movera.

Doch selbst über Landesgrenzen hinweg reisten die Teilnehmer an: So hatten auch die Erwin Hymer Group North America und UK, die Hymer-Leichtmetallbau Slowakei und Laika aus Italien ihre sportlichen Delegationen zum Turnier geschickt. In einem dramatischen Finalspiel besiegten das kanadischeTeam „Chiefs“ die Mannschaft „Hymer 1“ aus Bad Waldsee und gewann damit zum ersten Mal den EHG-Cup. Gespielt wurde auf Kleinfeldern mit Teams aus fünf Feldspielern und einem Torwart. Die einzelnen Begegnungen erfolgten in rasantem Wechsel: In den jeweils zwölfminütigen Spielen wurden innerhalb von knapp sieben Stunden die Finalisten ermittelt. Das 15-minütige Finalspiel trugen die „Chiefs“ der Erwin Hymer Group North America und die erste Mannschaft von Hymer aus Bad Waldsee gegeneinander aus. Nach einem zunächst torlosen Finalspiel gewannen die Chiefs schließlich mit 2:0 im Neunmeterschießen. Damit ging die begehrte Trophäe des internationalen EHG Cup 2018 diesmal nach Kanada. Zum Abschluss des Turniers und gleichzeitig als Sommerfest für alle Unternehmen der Gruppe wurde am Samstagabend ordentlich gefeiert. Alle Spieler und Fans waren in die alte Sporthalle in Wangen eingeladen, heißt es.