Nach einem spannenden Wettkampf ist die TG Wangen/Eisenharz dem TV Bühl mit 41:42 unterlegen und muss damit in die Relegation um den Klassenerhalt. Fragwürdige Kampfrichterentscheidungen am Reck entschieden den Wettkampf zu Gunsten der Gäste und verhinderten einen durchaus verdienten Sieg der Turngemeinschaft.

Wenn der Tabellenzweite Bühl beim Tabellensiebten Wangen/Eisenharz antritt, sollte man eigentlich meinen, dass die Favoritenrolle klar verteilt ist. Doch nicht so in dieser Saison in der 3. Bundesliga. Ein Blick auf die Ergebnisse der vergangenen Wochen machte deutlich, dass die TG Wangen/Eisenharz durchaus Chancen haben könnte gegen die Turner aus Bühl. Entsprechend motiviert gingen die Allgäuer ans erste Gerät.

Mit drei starken Übungen begannen Felix Kimmerle, Finn Ruchti und Manuel Drechsel den Wettkampf. Da Simon Strobel beim Doppelsalto vorwärts, den er zum ersten Mal im Wettkampf präsentierte, auf dem Hosenboden zum landen kam (das Duell konnte er dennoch mit zwei Scorepunkten gewinnen), ging das erste Gerät mit 7:6 an die Gäste aus Bühl. Ähnlich dann auch das Bild am Seitpferd. Die Bühler nutzten einen Patzer der Turngemeinschaft und holten sich, wenn auch knapp mit 10:7 das zweite Gerät. Vor der Pause egalisierten sich beide Teams an den Ringen, 7:7. Stefan Merath (3) und Elias Ruf (4) punkteten für die Allgäuer, ihre Duelle abgeben mussten Manuel Drechsel (5 Scorepunkte gegen den Engländer Tommy Nicolaou) und Felix Kimmerle (2). Damit ging es mit einem Rückstand von vier Punkten in die Pause.

Immerhin einen Punkt aufholen konnte die TG am Sprung. Mit etwas mehr Glück mit den Wertungen der Kampfrichter hätte der Gerätesieg auch höher ausfallen können. Am Barren demonstrierte die TG Wangen/Eisenharz ihre Dominanz in dieser Saison. Lediglich Nicolaou konnte auf Seiten der Bühler dagegenhalten, die anderen drei Duelle gingen deutlich an Wangen/Eisenharz. Durch das 9:4 am Barren ging die Heimmannschaft erstmals in diesem Wettkampf in Führung.

Fragwürdige Entscheidungen der Schiedsrichter am Reck

Beim Stand von 37:35 musste die Entscheidung am Reck fallen. Was sich dort abspielte, konnte nach Angaben der TG Wangen/Eisenharz niemand in der Halle erklären. Mehr als fragwürdige Entscheidungen der Kampfrichter hielten die Bühler im Wettkampf. Elias Ruf kam trotz überragender Übung nicht über ein Unentschieden in seinem Duell hinaus. Auch die Wertung des Duells von Hannes Müller, der zwei Scorepunkte abgeben musste, wurde in der Halle mit Unverständnis aufgenommen. Am Ende reichten vier Scorepunkte von Felix Kimmerle nicht mehr aus, um den Wettkampf noch einmal zu drehen. Ernüchterung machte sich bei den Turnern und Fans der TG Wangen/Eisenharz nach der knappen Niederlage breit. Dass auch die Bühler die Reckwertung nicht verstehen konnten, wurde am verhaltenen Jubel über den Sieg und die Vizemeisterschaft deutlich.

Damit beendet die Turngemeinschaft Wangen/Eisenharz die Saison auf Rang sieben in der Tabelle und kämpft nun in drei Wochen beim Relegationswettkampf in Monheim darum, die Klasse doch noch zu halten.