Turner sind zu Hause gegen Bühl gefordert

Zum letzten Heimwettkampf der Saison in der 3. Kunstturn-Bundesliga gastieren am heutigen Samstag die Turner des TV Bühl in der Wangener Ebnethalle. Die TG Wangen/Eisenharz möchte ihren Fans noch einmal einen hochklassigen und spannenden Wettkampf bieten.

Mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen gehen beide Mannschaften in den Wettkampf am Samstag. Die Turngemeinschaft Wangen/Eisenharz kann sich aufgrund des schlechten Geräteverhältnisses selbst bei einem Sieg gegen Bühl in der Tabelle nicht mehr verbessern und muss am 8. Dezember zum zweiten Mal nach 2015 in die Abstiegsrelegation der 3. Liga. Die Bühler dagegen stehen aktuell auf Rang zwei in der Tabelle und wären ihrerseits bei einem Sieg zum Aufstiegswettkampf zur 2. Bundesliga qualifiziert.

Topscorer der Liga zu Gast

Aber auch wenn der TV Bühl aktuell in der Tabelle deutlich besser platziert ist als die Allgäuer, deuten die bisherigen Ergebnisse auf einen sehr spannenden Wettkampf hin. An den Geräten zu sehen sein wird in Tommy Nicolaou der bisherige Topscorer der 3. Bundesliga. 113 Scorepunkte hat der Engländer im Trikot des TV Bühl in dieser Saison bisher gesammelt und ist damit der Garant für den Erfolg des TVB. Dahinter haben die Bühler trotz knapper Personaldecke in dieser Saison mit starken und insbesondere stabilen Übungen überzeugt.

Die TG Wangen/Eisenharz will zeigen, dass in dieser Saison in der 3. Liga wirklich jeder jeden schlagen kann. Während bei den Wettkämpfen gegen Hanauerland, Backnang und Ludwigsburg – als der Sieg jeweils durchaus möglich gewesen wäre – die eigenen Fehler ausschlaggebend für die Niederlagen waren, soll mit einer möglichst fehlerfreien Vorstellung ein zumindest teilweise versöhnlicher Saisonabschluss erreicht werden.

Personell kann die Mannschafte der TG aus dem Vollen schöpfen. Ein kleines Fragezeichen steht allerdings noch hinter den Einsätzen von Elias Ruf am Boden und am Sprung, da er sich beim Reckabgang am vergangenen Wochenende am Knie verletzt hat. Sollte Ruf nicht turnen können, steht in Finn Ruchti ein Ersatz bereit, der bereits gegen Ludwigsburg gezeigt hat, dass er seinen krankheitsbedingten Trainingsrückstand inzwischen aufgeholt hat und an den beiden Geräten auf jeden Fall wieder Bundesliganiveau erreicht hat.