Turner kommen mit blauem Auge davon

So haben sich die Verbandsligaturner der TG Wangen/Eisenharz den Wettkampf in Ulm nicht vorgestellt. Nach vielen Patzern machten die Allgäuer den Wettkampf gegen die zweite Mannschaft des SSV Ulm unnötig spannend und siegten am Ende knapper als erwartet mit 38:26. Da drei Geräte abgegeben wurden, musste die TG Wangen/Eisenharz die Tabellenführung an das KTT Heilbronn abgeben.

Ratlose Gesichter

Nach den bisherigen Saisonergebnissen ging die TG Wangen/Eisenharz als klarer Favorit in den Wettkampf in der Ulmer Kuhberghalle. Standesgemäß wurde die Gerätewertung am Boden deutlich mit 9:0 gewonnen. Ungewohnte Wackler und hohe Abzüge verhinderten allerdings bereits hier eine noch deutlichere Führung. Einen unerklärlichen Einbruch erlebte die Mannschaft der TG dann am Pauschenpferd. Alle vier Turner hatten mindestens einen Patzer in ihren Übungen. Ohne ihrerseits zu glänzen, sicherten sich die Ulmer die Gerätewertung mit 8:3.

Ratlose Gesichter bei den Allgäuern dann an den Ringen. Die Turner aus Wangen und Eisenharz zeigten die insgesamt schwierigeren Übungen, mussten aber aufgrund der teilweise unerklärlich hohen Abzüge auch die Ringe an die Ulmer abgeben. Der SSV Ulm hatte den Rückstand vom Boden damit fast aufgeholt und ging mit Rückenwind in die zweite Wettkampfhälfte. Je zwei Duelle gewann jedes Team am Sprung. Mit 7:6 ging die Gerätewertung denkbar knapp an die Ulmer, nach vier Geräten stand es 22:22. Die Spannung in der Halle war deutlich zu spüren. Niemand hatte mit einem so spannenden Wettkampf gerechnet.

Am Barren fand die TG Wangen/Eisenharz zu ihrer gewohnten Stärke zurück und demonstrierte, dass sie am Barren aktuell die wohl beste Mannschaft in der Verbandsliga ist. Mit 10:0 Scorepunkten wurde die Gerätewertung gewonnen – die Hoffnungen der Ulmer auf einen Überraschungssieg schwanden dahin. Am Reck ließ die TG nichts mehr anbrennen. Wenn auch am letzten Gerät nicht alle Übungen fehlerfrei waren, sicherte sich das Team aus dem Allgäu die letzte Gerätewertung und somit den Tagessieg. Nach dem Wettkampf war den TG-Turnern die Erleichterung deutlich anzumerken.

Zwar schaffte Wangen/Eisenharz den dritten Sieg beim dritten Wettkampf, rutschte in der Tabelle aber dennoch hinter Heilbronn zurück.