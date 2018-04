Turner beenden Vorrunde auf Rang zwei

Durch den Sieg beim TV Schmiden II haben die Turner der TG Wangen/Eisenharz II Platz zwei in der Verbandsliga abgesichert. Trotz personeller Probleme setzten sich die Allgäuer deutlich mit 60:26 durch.

Einen starken Wettkampf zeigten die Turner der zweiten Mannschaft der TG Wangen/Eisenharz am Samstag in Schmiden. Mit dem 60:26-Sieg festigte das Team Rang zwei in der Tabelle und hat nun vor dem Ligafinale komfortable vier Punkte Vorsprung auf die Verfolger. Mit einer angespannten Personaldecke fuhr die TG nach Schmiden. Bernd Stadelmann und Lukas Mader mussten aus beruflichen Gründen passen, kurzfristig meldete sich in Jakob Hölz ein weiterer Turner verletzt ab. Umso wichtiger war, dass erstmals in dieser Saison Elias Ruf im Kader stand, der nach viermonatigem Auslandsaufenthalt allerdings erst seit zwei Wochen wieder im Training war und noch nicht alle schwierigen Elemente wieder geturnt hatte.

Beide Mannschaften starteten stark am Boden. Ohne Patzer und lediglich mit der einen oder anderen unsicheren Landung kamen die acht Turner durch ihre Übungen. Dank der etwas geringeren Abzüge ging der TV Schmiden mit 5:3 in Führung. Danach folgte ein starker Zwischenspurt der TG Wangen/Eisenharz II am Pauschenpferd (13:2) und an den Ringen (13:0). Auch wenn nicht alle Übungen fehlerfrei durchliefen, waren die Allgäuer ihren Gegnern an beiden Geräten deutlich überlegen und gingen mit einer komfortablen Führung von 29:5 in die Pause. Nachdem auch der Sprung, begünstigt durch Patzer der Gegner, ungewohnt deutlich mit 13:4 gewonnen wurde, war der Wettkampf nach vier Geräten eigentlich schon entschieden.

Starke Übungen zeigten beide Teams am Barren. Schmiden sicherte sich die Gerätewertung mit 7:4, konnte den Rückstand aber nur unwesentlich verkürzen. Am Reck gaben die Allgäuer nur noch ein Duell ab. Dank der deutlich schwierigeren Übungen wurden die weiteren drei Duelle und damit auch das letzte Gerät gewonnen. Nach dem deutlichen Sieg liegt Wangen/Eisenharz II nach der Vorrunde vier Punkte vor den Verfolgern aus Schmiden und Schömberg und kann damit beim Ligafinale am Samstag in Rottweil nur noch theoretisch von Rang zwei verdrängt werden. Die Chancen, vielleicht noch einmal den Tabellenführer aus Heilbronn anzugreifen, werden jedoch als sehr gering eingeschätzt. Zu stark und stabil präsentierten sich die Heilbronner im Laufe der Saison.