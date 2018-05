Tunnel Herfatz wird zwei Nächte lang gesperrt

Im Tunnel Herfatz zwischen den Anschlussstellen Wangen-West und Wangen-Nord stehen nach Angaben des Regierungspräsdiums (RP) Tübingen umfangreiche regelmäßige Wartungsarbeiten an der Sicherheitsausstattung an. Während dieser Arbeiten werden die Tunnelröhren in den beiden Nächten von Montag, 28. Mai, auf Dienstag, 29. Mai, und von Dienstag, 29. Mai, auf Mittwoch, 30. Mai, jeweils zwischen 22 und 6 Uhr für den Verkehr vollständig gesperrt.

Die Umleitung verläuft laut Mitteilung in beiden Fahrtrichtungen auf der ausgeschilderten U 9 und U14 auf der B32 und L 320 durch Wangen. Während der Sperrzeit werden demnach Funktionstests zur Prüfung der Sicherheitseinrichtungen durchgeführt. Unter anderem werden verschiedene Verkehrsprogramme, von leichter Behinderung bis Vollsperrung mit Schranke, geschaltet. In der ersten Nacht findet eine kleine Übung der Feuerwehr statt, um Gefahrensituationen im Tunnel zu trainieren und Abläufe zu verbessern. Außerdem werden Bauwerksprüfungen vorgenommen sowie die gesamten Entwässerungsrichtungen gespült und mit der Kamera befahren.