Mehr als 110 interessierte Schüler haben sich laut Pressemitteilung diese Woche im Infotruck des Verbands Südwestmetall über die Ausbildung in Metall- und Elektroberufen informiert. Da der Truck bei der Unternehmensgruppe Waldner parkte, konnten die Schüler die theoretische Information demnach gleich in der Praxis anschauen: Alle Schüler nahmen an einem Betriebsrundgang teil, bei dem am Ende die Ausbildungsleiter Rede und Antwort zur Ausbildung bei Waldner standen. Interessierte können sich auf www.waldner.de informieren und online bewerben. Foto: Waldner