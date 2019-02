Triplesieg für die TG Wangen/Eisenharz

Perfektes Wettkampfwochenende für die Turngemeinschaft MTG Wangen/TV Eisenharz. In der Ebnethalle in Wangen feierten die TG-Kunstturner sowohl in der Kreisliga als auch in der Bezirksliga und der Oberliga Heimsiege.

Oberliga: Zu einem nervenaufreibenden Wettkampf entwickelte sich der Oberligawettkampf zwischen der TG Wangen/Eisenharz und dem TV Wetzgau. Die Begegnung wurde nach dem Score-Point-System ausgetragen, bei dem sich die Turner im Duell „Mann gegen Mann“ vergleichen.

Der TV Wetzgau erwischte am Boden den besseren Start. Jakob Hölz holte mit spektakulären Akroverbindungen den ersten Score für Wangen. TG-Turner Finn Ruchti machte mit einem Galaauftritt und weiteren fünf Score-Punkten die Gerätewertung für die TG Wangen/Eisenharz fix. Starke Übungen von Christian Förg und Moritz Mittmann sorgten für weitere Punkte am Pauschenpferd, das die TG mit 13:4 Score-Punkten gewann. An den Ringen verkürzten die Gäste den Rückstand. Die ersten beiden Duelle entschieden die Wetzgauer und verkürzten auf 11:19. Doch Stefan Merath und Christian Förg holten an den Ringen sieben Scores. Dies reichte für den knappen Gerätesieg (7:6) und führte zum Pausenstand von 26:12.

Der Wettkampf stand dann knapp vor dem Abbruch, weil ein defekter Gewindebolzen den Barren zusammenbrechen ließ. Die TG Wangen/Eisenharz hatte gemäß Ligastatut 60 Minuten Zeit für die Reparatur – sonst wäre Wetzgau zum Sieger erklärt worden. Nach 45 Minuten konnte der Barren wieder freigegeben werden. Unbeeindruckt von den Geschehnissen entschieden die Allgäuer die beiden ersten Sprungduelle für sich. Jakob Hölz stürzte beim Tsukahara gestreckt mit ganzer Schraube – der Wetzgauer erhielt zehn Scores und verkürzte so auf 22:29. Weitere vier Scores für die Gäste im ersten Duell am Barren sorgten für weitere Spannung. Jakob Hölz und Moritz Mittmann sorgten mit couragierten Barrenübungen für etwas Beruhigung.

Beim Stand von 37:28 ging es ans Reck. Bernd Stadelmann turnte eine nahezu perfekte Kür und erhöhte um drei Punkte. Doch auch Wetzgau zeigte starke Übungen, vor dem letzten Duell stand es nur noch 40:38 für Wangen/Eisenharz. Finn Ruchti zeigte im Abschlussduell eine ordentliche Leistung und setzte seinen Gegner unter Druck. Der kam nicht fehlerfrei durch seine Übung und die TG gewann den Wettkampf mit 42:38. Damit rangiert Wangen/Eisenharz nun auf Rang fünf der Oberligatabelle.

Bezirksliga: Im Eiltempo überrollte das Bezirksligateam der TG Wangen/Eisenharz den SV Bolheim. Nach dem Boden und dem Pauschenpferd lagen die Gäste schon mit zwölf Punkten zurück. Auch an den Ringen erwiesen sich die TG-Turner Benjamin Mayer, David Stüber, Jakob Teiber, Julian von Kirn, Manuel Zodel, Pascal Schober und Tizian Müller als das stärkere Team und vergrößerten den Vorsprung zur Pause auf 17 Punkte. Am Sprung und Barren wurde es spannender, doch auch diese Geräte gingen an die Allgäuer. 13 Punkte Unterschied am Reck zeugten von der Überlegenheit des TG-Teams. Mit 12:0 Gerätepunkten und 271,85:238,70 Punkten setzte sich die TG Wangen/Eisenharz auf den zweiten Platz der Bezirksliga. TG-Turner Jakob Teiber kam auf 68,75 Punkte, womit er im Ranking der Sechskämpfer aller Ligen des Schwäbischen Turnerbundes auf Platz acht geführt wird.

Kreisliga: Die Partie der TG Wangen/Eisenharz gegen den TV Fridingen stand unter dem Motto „jüngste Kreisligamannschaft gegen ältestes Kreisligateam“. Die Allgäuer gewannen mit 236,75:218,65 Punkten und sind nun Zweiter. Nico Steinhauser, der bei seiner Premiere für die TG 63,85 Punkte erhielt, war der beste Sechskämpfer der Kreisligabegegnung.