Zur Präsentation der neuen Tourismus Akademie hatte der Zweckverband Tourismus Württembergisches Allgäu (TWA) seine Beherbergungsbetriebe, Gästeführer und Kollegen in den Center-Parcs-Park Allgäu nach Leutkirch eingeladen. Mehr als 120 Interessierte waren dieser Einladung gefolgt, teilt das Gästeamt Wangen mit.

Nach der Begrüßung durch den „Hausherrn“ des Center-Parcs-Park, Christoph Muth, erläuterte TWA-Geschäftsführerin Belinda Unger die Veränderungen im Zweckverband und stellte das neue Projekt „Tourismus Akademie“ vor.

Die Tourismusverantwortlichen des Verbandes habe es sich demnach unter anderem zur Aufgabe gemacht, den Vermieterbetrieben, Gästeführern und Kollegen in den Tourist Informationen zielgerichtete Weiterbildungsangebote anzubieten, getreu der zukünftigen Ausrichtung als Service- und Netzwerkagentur. Ziel sei es, qualitative Weiterbildung und Wissenstransfer für alle Akteure im Tourismus zu bieten. Anschließend wurde bei geführten Rundgängen das „Herz“ des Center Parcs, der „Market Dome“, besichtigt. Der Nachmittag fand dann bei Kaffee und Kuchen seinen Ausklang.

14 Städte und Gemeinden in einem Verband

Der Zweckverband Tourismus Württembergisches Allgäu (TWA) ist der neue Name der bisherigen Ferienregion Allgäu-Bodensee. 14 Städte und Gemeinden im württembergischen Allgäu haben sich zu diesem Verband zusammengeschlossen. Die Neuausrichtung des Verbandes geht laut Mitteilung weg von Marketingaktivitäten nach außen in Richtung Gast, sondern hin zu einer Service- und Netzwerkagentur in Richtung eigener Leistungsträger. Das Innenmarketing habe zukünftig eine hohe Priorität. Der Verband sieht sich zukünftig auch als Produktentwicklungsagentur, die die entwickelten Produkte über übergeordnete Verbände vermarkten möchte. Das derzeit laufende und aus Leader- und Kreismitteln geförderte Radwegeprojekt sei ein Beispiel dafür, heißt es abschließend.