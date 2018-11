Tobias Weiß ist neuer Geschäftsführer bei Hymer-Leichtmetallbau

Tobias Weiß bildet ab sofort gemeinsam mit Geschäftsführer Jörg Nagel die neue Unternehmensspitze von Steigtechnik- und Automotive-Spezialist Hymer-Leichtmetallbau. Der 62-Jährige bringt langjährige Erfahrung in leitenden Positionen in namhaften Unternehmen der Reisemobilbranche mit, erklärte das Unternehmen am Donnerstag. Weiß folgt auf Gerald Schock, der rund sechs Jahre lang Co-Geschäftsführer war und das Hymer-Leichtmetallbau Ende Oktober aus „persönlichen Gründen“ verlassen hat.

Tobias Weiß startete nach Unternehmensangaben seine berufliche Karriere in der Luft- und Raumfahrtindustrie. Über Tätigkeiten als Produktionsleiter in verschiedenen Branchen führte ihn sein Weg in die Reisemobilbranche. Fünf Jahre lang hatte er die Produktionsleitung bei der Carthago Reisemobilbau GmbH inne, bevor er 2006 als Werksleiter zum Reisemobilhersteller Capron wechselte und „dort effizient den Aufbau des heute florierenden Unternehmens betrieb“, wie es in der am Donnerstag von Hymer-Leichtmetall verbreiteten Mitteilung weiter heißt. 2012 wechselte er demnach zur Niesmann + Bischoff GmbH, wo er als Teil der Geschäftsführung maßgeblich zur erfolgreichen Restrukturierung des Unternehmens beigetragen habe.

Seit Anfang November komplettiert Tobias Weiß die Geschäftsführung des Steigtechnik- und Automotive-Herstellers Hymer-Leichtmetallbau. Wie Volker Jarosch, bei dem Wangener Unternehmen für Produktmanagement und Marketing zuständig, auf Nachfrage erklärte, verantwortet der neue Geschäftsführer vor dem Hintergrund seiner beruflichen Vita hauptsächlich den Bereich Fahrzeugtechnik. Außerdem gehört die Personalentwicklung zu seinem Aufgabenbereich. Jörg Nagel bleibt für die Sparte Steigtechnik und Finanzen zuständig.

Ausbau geht voran

„Meine Aufgabe als Geschäftsführer an der Seite von Jörg Nagel wird es sein, mit neuer Dynamik weitere Potenziale auszuschöpfen, dazu beizutragen, dass wir technisch weiterhin immer auf dem neuesten Stand sind und unsere Qualitätsführerschaft ausbauen“, wird Weiß in der Unternehmensmitteilung zitiert. Zum Feld der Personalentwicklung erklärt er demnach: „Wir legen daher großen Wert auf eine kontinuierliche Fort- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter und sind grundsätzlich immer auf der Suche nach weiteren qualifizierten Bewerbern.“

In dem Schreiben bezeichnet sich der neue, in Friedrichshafen aufgewachsene Geschäftsführer als „Macher, der etwas bewegen möchte und sich gerne neuen Herausforderungen stellt“. Zu diesen zählt für Hymer-Leichtmetallbau derzeit auch der Ausbau der Produktion am Stammsitz in Käferhofen. Seit Juli wird dort eine neue Halle mit rund 5000 Quadratmetern errichtet. Laut Volker Jarosch liegen die Arbeiten im Plan, sodass der Neubau Mitte kommenden Jahres fertig sein dürfte.

Parallel und in diesem Zuge arbeitet Hymer-Leichtmetallbau an der Neuordnung der bestehenden und auf rund 22 000 Quadratmetern angesiedelten Produktionsbereiche. Diese soll laut Jarosch möglichst bis Ende 2019 abgeschlossen sein.

Die räumliche Expansion passt ins Bild zu den Geschäftszahlen: Nachdem Hymer-Leichtmetallbau im vergangenen Jahr die Umsatz-„Schallmauer“ von 70 Millionen Euro erstmals überschritten hatte, läuft auch das laufende Geschäftsjahr gut. Den Standort in der Türkei nicht mit eingerechnet, liegt der Umsatz aktuell um 15,8 Prozent über dem des Vorjahres, wie Jarosch sagte. Vor diesem Hintergrund sei man „froh, dass der Bau voranschreitet“.