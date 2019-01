Beim vierten Deutschlandpokal im Hohenzollern-Skistadion am Arber sind wieder drei Langläufer der SG-Niederwangen am Start gewesen.

Der vom SCMK Hirschau ausgetragene Wettkampf wurde ursprünglich wegen Schneemangels an das Skistadion am Arbersee verlegt. Wegen der aktuellen starken Schneefälle wäre das Rennen am Sonntag fast den Schneemassen zum Opfer gefallen. Am Samstag mussten die Sportler im Freistil-Sprint an den Start. Um hier die Finalläufe zu erreichen, musste im Prolog eine gute Zeit gelaufen werden. Julia Metzler kam bis ins Halbfinale und landete am Schluss auf einem starken siebten Platz. Tobias Horelt verfehlte um einen Meter den Einzug ins Halbfinale und musste sich mit einem 14. Platz zufrieden geben.Annika Theobold erreichte in ihrer Altersklasse am Ende den 25. Rang.

Am Samstagabend war noch unklar, ob das Langstreckenrennen am Sonntag wegen Schneebruchs überhaupt stattfinden kann. Da doch alle Sportler die Wettkampfstrecke noch rechtzeitig erreichten, entschied der Veranstalter, das Rennen mit einer Stunde Startverzögerung zu starten. Neuschnee und Temperaturen um den Gefrierpunkt machten es den Wachsteams extrem schwer. So entschieden sich auch einige Läufer mit einem speziellen Ski ohne Steigwachs zu laufen.

Annika Theobold und Julia Metzler mussten jeweils in ihrer Altersklasse 10 Kilometer bewältigen. Auf der anspruchsvollen Strecke kam Tehobold wie am Vortag auf den 25. Platz. Metzler wurde in ihrer Altersklasse Achte und konnte sich wichtige Punkte für die Gesamtwertung sichern.

Tobias Horelt ging hochmotiviert auf die 15 Kilometer lange Strecke. Nach der ersten von insgesamt sechs Runden lag er zeitlich noch leicht zurück. Von Runde zu Runde konnte er sein Tempo steigern und arbeitete sich an die Spitze heran. Am Ende wurde er in einem großen Teilnehmerfeld mit dem zweiten Platz belohnt. Damit schiebt er sich auf Platz fünf in der Gesamtwertung des Deutschlandpokals vor. Der zweite Platz motiviert für gute Ergebnisse bei den deutschen Jugend- und Juniorenmeisterschaften Anfang Februar in Schonach.