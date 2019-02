Timo Horelt läuft im Schülercup auf Platz drei

Mit einem dritten und elften Platz im Skilanglauf ist Timo Horelt von der SG Niederwangen ganz vorne dabei gewesen beim 2. Deutschen Schülercup in Klingenthal/Vogtland. Die Langlaufschüler aus Deutschland der Jahrgänge 2004 bis 2006 absolvieren im Schülercup drei Wochenenden mit sechs Wettkämpfen. Auf der Weltcupstrecke der Sparkassenarena Vogtland gab es den zweiten Wettbewerb der Saison.

Für die SG Niederwangen ging Timo Horelt auf die Loipe. Zuerst stand ein Nordic-Cross-Sprintrennen in der freien Technik an. Die 1,6 Kilometer lange Sprintstrecke war zusätzlich mit Technikelementen präpariert. So musste von den Läufern ein Achter, ein Slalom und eine Tretorgel schnellstmöglich durchlaufen werden. Horelt bewältigte alles schnell und fehlerfrei und wurde Dritter.

In der klassischen Technik ging es dann auf die Langdistanz. In der U14-Klasse mussten 4,5 Kilometer auf drei Runden verteilt bewältigt werden. Gestartet wurde im Doppelstartverfahren nach den Platzierungen in der Cupwertung. Timo Horelt hielt das hohe Tempo gut mit und setzte sich sogar vor seinen Mitstarter. Im Durchlauf der zweiten Runde kollidierte der Niederwangener allerdings mit einem Läufer, der ins Ziel abbog, und stürzte. Dadurch verlor Horelt wertvolle Zeit und den Anschluss an seinen Mitstarter. Der SGN-Sportler gab nicht auf und wurde immerhin noch Elfter. In der aktuellen DSC-Cupwertung steht Horelt auf Platz sechs. Mit genügend Motivation geht es nun in die Vorbereitung auf den letzten Schülercup Ende März in Zwiesel.

Am Sonntag richtet die SG Niederwangen die VR-Talentiade aus.