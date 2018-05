Tiefbauamt Wangen will diverse Straßen sanieren lassen

Der Wangener Gemeinderat beschäftigt sich in seiner nächsten Sitzung am kommenden Montag erneut mit dem Haushaltsplan der Stadt für das laufende Jahr. Vor einigen Wochen war er bereits Thema, als die Verwaltung das Zahlenwerk erstmals nach dem so genannten doppischen Verfahren einbracht. Dies bedeutet eine weitgehende Umstellung der Struktur des Etatplans (die SZ berichtete mehrfach).

Außerdem stehen die für dieses Jahr geplanten Straßensanierungen beziehungsweise das Jahrestiefbauprogramm auf der Tagesordnung. Laut Sitzungsunterlagen plant die Verwaltung, in diesem Jahr insgesamt rund 630 000 Euro dafür auszugeben. Zum einen geht es dabei um die Reparatur kleinerer Schäden. Dafür veranschlagt das Tiefbauamt rund 100 000 Euro. Die Aufträge sollen gesammelt vergeben werden. Wo eine punktuelle Sanierung nicht mehr ratsam sei, soll dies gesondert erfolgen.

Weitere 200 000 Euro plant das Amt für die Sanierungen städtischer Straßen in der Kernstadt ein. Konkret sind in der Vorlage die Bregenzer Straße, der Marneweg (im Zuge der anstehenden Erneuerung der Wasserleitungen) sowie ein Teilabschnitt der Wolfgangstraße genannt. Jeweils weitere 100 000 Euro will die Stadt in die Straßen in den Bereichen Deuchelried, Karsee und Leupolz sowie Niederwangen, Neuravensburg, Schomburg investieren. Hinzu kommen die Sanierung des öffentlichen Parkplatzes in Roggenzell (90 000 Euro) und das Ingenieurhonorar.

In der Vorlage merkt das Tiefbauamt – wie bereits in den Vorjahren – auch an, „dass die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel für den dauerhaften Erhalt des jetzigen Straßenzustands nicht ausreichend sind“.

Ferner berichten die scheidenden Vertreter des Jugendgemeinderats in der Sitzung über ihre Arbeit in den vergangenen zwei Jahren. Hintergrund: In der zu Ende gehenden Woche war turnusgemäß ein neues Gremium gewählt worden (ausführlicher Bericht folgt in der Montagsausgabe).

Beginn der Gemeinderatssitzung im Rathaus ist um 18 Uhr. Weitere Themen sind unter anderem: Einwohnerfragestunde, Stellungnahme zum Zielabweichungsverfahren im Rahmen des geplanten Kiesabbaus am Standort Grund in Vogt (siehe Folgeseite) sowie die Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen.