Thomas Brüchle legt Fokus auf die Paralympics Thomas Brüchle verlässt den SV Deuchelried

Nach vier Jahren bei der Tischtennisabteilung des SV Deuchelried verlässt Thomas Brüchle nun die Allgäuer Verbandsklasse-Mannschaft. Der 41-jährige Lindauer will sich ganz auf sein Engagement bei Salamander Kornwestheim konzentrieren – und sich intensiv auf die Paralympics 2020 in Tokio vorbereiten. „Ich bekomme dort gezieltes Training“, bestätigt Brüchle unserer Zeitung.

In der ersten Saison 2014/15 führte Thomas Brüchle das erste Herrenteam des SV Deuchelried von der Tischtennis-Landesliga zurück in die Verbandsklasse Süd. Seither kletterte das SVD-Team Jahr für Jahr in der Tabelle nach vorne. Vor allem spielte er in der SVD-Ersten mit Marc Metzler ein Spitzendoppel, welches in den Statistiken über die vier Jahre regelmäßig im vorderen Ranking zu finden gewesen war. „Ja, ich wechsle nach Kornwestheim“, so Brüchle zu seinem Weggang. Außer im Team der Rollstuhl-Bundesliga will er dort auch im vorderen Paarkreuz der dritten Mannschaft in der Landesliga an die Platte gehen.

Auch David Tasch wird Deuchelried den Rücken kehren und zu den SF Urlau wechseln. Zur neuen Saison schließen sich dem SVD die spielstarken Akteure Daniel Reisch und Constantin Richter von der TSG Lindau-Zech – dem früheren Verein von Thomas Brüchle – an. In den vergangenen Jahren gab es zwischen dem Zecher und Deuchelrieder Mannschaften heiße Ligaduelle. Nach dem Ende der abgelaufenen Saison löste sich die Lindauer erste Mannschaft, die in die Landesliga abgestiegen war, auf.

Nächste Saison ganz oben angreifen

Mit den beiden Zugängen vom Bodensee verbinden die SVD-Verantwortlichen die Hoffnung, dass die erste Mannschaft nach dem dritten Tabellenplatz zum Ende der Spielzeit 2017/18 in der nächsten Saison bei der Vergabe der Meisterschaft ein ganz gewichtiges Wörtchen mitreden werde. Das scheint durchaus machbar zu sein – stiegen doch die beiden Erstplatzierten VfL Sindelfingen als Meister und der TTC Ergenzingen als Vizemeister in die Verbandsliga Württemberg auf.

Parallel zum Spielbetrieb bei den Aktiven in Deuchelried ist Brüchle seit einigen Jahren im Rollstuhltischtennis nicht nur international, sondern auch in Kornwestheim aktiv. Dort schaffte er den Durchmarsch in die 1. Bundesliga und schloss die vergangene Saison auf Platz drei ab. Nun will der 41-jährige Lindauer in Kornwestheim noch enger mit seinen Trainern Momcilo „Mozza“ Bojic und Andreas Escher arbeiten, um sich optimal auf die Paralympics 2020 in Tokio vorzubereiten – und parallel dazu bei den aufstrebenden Aktiven des SV Salamander Kornwestheim weiterhin am Punktspielbetrieb teilzunehmen.

Die zweite Deuchelrieder Herrenmannschaft konnte in der abgelaufenen Bezirksligasaison den Meistertitel erringen und wird in der kommenden Spielrunde in der Landesklasse 8 aufschlagen. Dem Abgang von David Tasch steht Neuzugang Jakob Graf von den TTF Kißlegg gegenüber – einem talentierten Perspektivspieler. Gemeinsam mit Florian Joos, Thomas Szabo, Mathias Gruber, Peter Fuchs und Marius Günther will die SVD-Zweite versuchen, 2018/19 in der Tischtennis-Landesklasse eine Rolle zu spielen.