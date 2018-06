Theaterreihe startet in die zweite Hälfte

Das Landestheater Dinkelsbühl zeigt am Freitag, 2. Februar, das Stück „Novecento. Die Legende vom Ozeanpianisten“ von Alessandro Barrico in der Stadthalle in Wangen. Beginn der Veranstaltung, die im Rahmen der Theaterreihe von Kulturgemeinde und Stadt Wangen stattfindet, ist um 20 Uhr.

In dem Stück erinnert sich der Jazz-Trompeter Tim Tooney an seinen Freund, den Ozeanpianisten Danny Boodmann T.D. Lemon Novecento. Am ersten Tag des neuen Jahrhunderts, dem „Novecento“, wird dieser als Säugling vom Matrosen Danny Boodmann in einer Zitronenkiste gefunden, ausgesetzt auf einem riesigen Ozeandampfer. Er wächst auf dem Schiff auf, ohne Vaterland, Geburtsdatum und Familie. Mitten auf dem Ozean entdeckt er seine Begabung und Leidenschaft für die Klaviermusik. Doch der vielleicht größte Pianist aller Zeiten verlässt sein Schiff nie, bis zum bitteren Ende – und wird doch zur Legende, heißt es in der Ankündigung.

Der italienische Schriftsteller Alessandro Barrico schrieb diesen Monolog 1994. Obwohl der Text als Monolog angelegt ist, wurde er komplett in Prosa geschrieben. Das Landestheater Dinkelsbühl präsentiert diesen, laut städtischer Mitteilung, poetischen Abend für einen Schauspieler in einer multimedialen Inszenierung von Frank Piotraschke. Ab 19.30 Uhr gibt es im Narrenstüble eine Kurzeinführung zu dem Stück.

Fortgesetzt wird die Theaterreihe am Freitag, 16. Februar, um 20 Uhr mit „Shockheaded Peter“ von Julian Crouch, Phelim McDermott und The Tiger Lillies nach Motiven aus dem „Struwwelpeter“ in einer Inszenierung des Landestheaters Schwaben.

Am Samstag, 24. Februar, um 20 Uhr wirft die Burghofbühne Dinslaken mit „Die Känguru-Chroniken“ nach dem gleichnamigen Buch von Marc-Uwe Kling einen bissigen und liebevoll ironischen Blick auf den Irrsinn in der Welt.

Den Saisonabschluss bildet am Mittwoch, 7. März, um 20 Uhr im Festsaal der Waldorfschule die Adaption des Films „Soul Kitchen“ als Schauspiel mit Live-Musik vom Landestheater Württemberg-Hohenzollern aus Tübingen.

Beim Kultur- und Sportamt können Wahlabonnements für drei Aufführungen zum Vorzugspreis erworben werden. Karten gibt es außerdem im Gästeamt Wangen, unter Telefon 07522 / 74211, per Fax an 07522 / 74214, per Email an tourist@wangen.de oder im Internet unter: www.reservix.de.