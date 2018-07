Theater, Kunstperformance und Oper

Beiträge aus der italienischen Partnerprovinz Prato

Soda Sisters: Straßenmusik, die sich zwischen Plätzen, engen Gassen und Tanzlokalen mit Tischen, Wein und Kerzen bewegt. Von hier aus beginnt ihr umfangreiches Repertoire alter volkstümlicher Lieder, die zur toskanischen Tradition und der aus Süditalien gehören. Kinderlieder, Serenaden der Liebe, Lieder des Kampfes und Melodien der Vergangenheit. Die Soda Sisters erobern das Publikum laut Ankündigung mit ihrer Einfachheit und der Natürlichkeit ihrer Musik. Eine Gitarre, eine Mandoline, eine Zigarrenkiste, Stimmen und Schlaginstrumente aus Löffel, Raspeln und Tamburine. Soda Sister treten zur Begrüßung um 19 Uhr auf dem Marktplatz und um 23 Uhr im Spitalhof (bei schlechtem Wetter in der Stadthalle) auf. Außerdem beim italienischen Abend am Samstag, 4. August, auf dem Marktplatz. Bei schlechtem Wetter findet diese Veranstaltung in der Stadthalle statt.

Der Verein Natyagioia arbeitet seit vielen Jahren an der Erforschung der traditionellen Tänze Süditaliens und des östlichen Mittelmeeres und produziert Tanz-und Tanztheateraufführungen. Das Repertoire umfasst die Pizzica, die Taranta, die Tarantella und die nordafrikanischen Tänze orientalischer Prägung Raqs sharqi. Ein reiches Volksgut, das heute unter der künstlerischen Leitung von Patrizia Pacini wiederentdeckt wurde – sowohl in seiner ursprünglichen Folklore, aber auch in innovativen Formen mit Theaterelementen. Die Gruppe tritt an der Kulturnacht um 20 Uhr im Pulcinella Centro im Aumühleweg 9 auf. Um 22 Uhr wird auf dem Saumarkt oder bei schlechtem Wetter ebenfalls im Pulcinella Centro, eine Tanz- und Theatershow mit dem Titel „Der Schatten des Lichts“ geboten. Darin wird eine Geschichte über die Rolle der Frau in der Gesellschaft, der Unterdrückung und der Emanzipation erzählt. Beim italienischen Abend am Samstag, 4. August, ist die Gruppe auf dem Marktplatz zu erleben.

Die Rockband Fun Cool um den in Wangen bereits bekannten Gabriele Borchi wurde 2016 gegründet. Die Gruppe spielt vor allem Rock aus den 70er-Jahren und später. Historische Stücke des internationalen Rocks von den Beatles, Deep Purple, AC/DC, Pink Floyd, Queen, The Police, U2, bis hin zum italienischen Rock von Pupo, Luciano Ligabue, Vasco Rossi und historischen Sängern wie Little Tony und vielen anderen werden neu arrangiert im Stil des Hard-Rocks. Fun Cool tritt an der Kulturnacht um 21.30 Uhr im Spitalhof auf beziehungsweise bei schlechtem Wetter in der Stadthalle und außerdem beim italienischen Abend am Samstag, 4. August, auf dem Marktplatz. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Stadthalle statt. (sz)