Die Gruppe The Shoo-Shoos zeigt am Samstag, 2. Februar, um 20 Uhr mit der Music-Comedy-Show „Trouble in Moose Lake“ in der Häge-Schmiede eine Show mit eigens arrangierten Songs, einfallsreichen Choreographien und einer schrägen Story. Laut der Ankündigung genießen die sechs Freunde nach langer Reise glücklich angekommen, endlich die Ruhe und Idylle auf dem Lande und bemühen sich redlich, mit dem einfachen Leben, den neuen Nachbarn und dem volkstümlichen Dresscode zurechtzukommen. Wie immer bestechen The Shoo-Shoos mit drei bezaubernden Frauenstimmen und einer groovenden Band durch ihr einmaliges Gespür für Stimmung und Timing, heißt es in dem Pressetext. Reservierungen macht Maria Neumann, E-Mail an maria.neumann49@t-online.de, Telefon 07522 / 29131 oder im Vorverkauf beim Gästeamt, Bindstraße 10,Telefon 07522 / 74211. Die Abendkasse ist ab 18 Uhr geöffnet und unter der Telefonnummer 07522 / 913627 erreichbar.