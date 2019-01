TG Wangen/Eisenharz kommt auf Platz zwei

Die TSG Ailingen hat vor heimischem Publikum den Oberschwaben-Cup gewonnen und somit erstmals den Titel des oberschwäbischen Mannschaftsmeisters geholt. Die Nachwuchsturner der TG Wangen/Eisenharz landeten auf Rang zwei, die Mannschaft des TV Eisenharz belegte Rang fünf.

Ohne die Bundesligaturner, die an einer Pflichtfortbildung für Kampfrichter teilnahmen, waren die Allgäuer Turner nach Ailingen angereist. Damit war eine Titelverteidigung durch die Mannschaft des TV Eisenharz, die mit einigen der jüngsten Turner im Feld antraten, sehr unwahrscheinlich. Insgesamt zwei Teams mit Turnern aus Wangen und Eisenharz waren am Start.

Das Team der TG Wangen/Eisenharz mit den Bezirksliga-Turnern (Jakob Teiber, Pascal Schober, Manuel Zodel, David Stüber, Felix Biggel und Benjamin Mayer) rechnete sich kleine Außenseiterchancen aus. Konzentriert starteten die Turner am ungeliebten Seitpferd. Auch wenn noch nicht alles perfekt lief, legten sie mit der zweitbesten Mannschaftsleistung den Grundstein für einen erfolgreichen Wettkampf. An den Ringen überzeugten sie erneut mit mannschaftlicher Geschlossenheit und setzten sich auf den zweiten Platz im Zwischenklassement. Aufgrund ihrer vergleichsweise niedrigen Ausgangswerte am Sprung wurde der Abstand zur führenden Mannschaft der TSG Ailingen zur Hälfte des Wettkampfs größer. Nach einer starken Vorstellung am Barren festigte das Team Rang zwei und ließ sich auch nicht durch eine schwächere Leistung am Reck verunsichern. Beim abschließenden Bodenturnen ließen sie nichts mehr anbrennen und sicherten sich Rang zwei in der Gesamtwertung.

Ohne Ambitionen gestartet

Ohne Ambitionen in der Gesamtwertung war das Team des TV Eisenharz in den Wettkampf gestartet. Manuel von Kirn, Felix Wetschorek, Janis Hermel, Nico Steinhauser, Lukas Mader und Guido Stadelmann wollten den Wettkampf in erster Linie als Test für die anstehende STB-Ligasaison nutzen. Die Mannschaft startete stark am Boden und am Seitpferd und konnte sich nach den ersten zwei Geräten in der Spitzengruppe festsetzen. Der erste Dämpfer folgte dann an den Ringen. An diesem Gerät, an dem unter anderem Kraftelemente gefordert sind, ist es insbesondere für die jüngsten Turner oft schwer, hohe Wertungen zu erturnen. In der zweiten Wettkampfhälfte merkte man den Turnern an, dass die Kraftausdauer nachließ. So schlichen sich mehrere Unsicherheiten am Sprung, Barren und Reck ein. Am Ende rutschte das Team in der Gesamtwertung auf Rang fünf ab. Der Rückstand auf Rang drei war mit 1,5 Punkten sehr knapp und so ärgerten sich die Eisenharzer über das verpasste, aber durchaus mögliche Siegerpodest.

In der Einzelwertung dominierten wie erwartet die Routiniers Ivan Sommer (Ailingen) als neuer oberschwäbischer Meister und Simon Strobel (Altshausen), die den Sieg unter sich ausmachten. Dahinter gab es während des Wettkampfs viele Positionswechsel und einen engen Kampf um die Platzierungen. Tobias Kammel (Ailingen) sicherte sich zur Freude der Ailinger Fans Rang drei. Ganz nach vorne reichte es für die Allgäuer Turner leider nicht