TG-Turner starten in die Oberliga

Die zweite Mannschaft der Turngemeinschaft Wangen/Eisenharz startet am Samstag um 16 Uhr in die Oberliga. Zu Gast in der Wangener Ebnethalle ist die VTS Vorarlberg.

Nach dem Aufstieg der KTV Straubenhardt wurde im Dezember kurzfristig ein Platz in der Oberliga frei. Als Vizemeister der vergangenen Verbandsligasaison rückte die zweite Mannschaft der TG Wangen/Eisenharz nach und steht nun als klarer Außenseiter vor einer schwierigen Saison. Während im vergangenen Jahr noch einige Turner dank des Jugendstartrechts in der 3. Bundesliga und in der STB-Liga starten durften, ist der Kader in diesem Jahr deutlich kleiner und nicht mehr ganz so stark besetzt.

Bunt gemischte Mannschaft

In der Oberliga dürfen lediglich Turner eingesetzt werden, die nicht zum Stammpersonal der ersten Mannschaft gehören und nicht mehr als sieben Geräte in der vergangenen Bundesligasaison geturnt haben. Mit einem bunt gemischten Kader mit Turnern im Alter zwischen 17 und 39 Jahren nimmt Wangen/Eisenharz II das Abenteuer Oberliga in Angriff. An die Geräte gehen Christian Förg, Jakob Hölz, Lukas Mader, Stefan Merath, Moritz Mittmann, Bernd Stadelmann und Guido Stadelmann. Durch den sehr frühen Saisonbeginn – der zudem mitten in die Prüfungsphase der Studenten fällt – befinden sich noch nicht alle Turner in Topform. Dennoch werden die Zuschauer am Samstag schon neue Teile und neue Übungen sehen. Die Allgäuer haben sich vorgenommen, dem Publikum in Wangen konstante Übungen und spannende Wettkämpfe zu präsentieren. Vielleicht kann die TG dabei für die eine oder andere Überraschung sorgen.

Dass dies bereits am Samstag gelingt, ist allerdings sehr fraglich. Die VTS Vorarlberg ist eine der stärksten Mannschaften der Liga. Da es in Österreich kein vergleichbares Ligasystem gibt, beantragten die Vorarlberger schon vor vielen Jahren ein Sonderstartrecht in der schwäbischen Liga. Seitdem nutzen sie die Wettkämpfe in der Oberliga, damit die jungen Nachwuchsturnern aus dem Olympiastützpunkt Wettkampfpraxis sammeln können. Über die Saison verteilt bekommen einige hoffnungsvolle österreichische Nachwuchstalente die Möglichkeit, ihr Können unter Beweis zu stellen. Wieder mit im Kader steht nach einer längeren Verletzungspause etwa der 25-jährige Michael Fussenegger. Er ist langjähriger österreichischer Nationalturner und startete unter anderem 2014 bei den Europameisterschaften. Im Allgäu ist er bekannt von einigen Wettkämpfen in der Oberliga in den Jahren vor 2012.

Egal, mit welchen Turnern die VTS am Samstag in der Ebnethalle antritt, die Vorarlberger gehen als klarer Favorit in den Wettkampf. Die Zuschauer erwartet jedoch mit Sicherheit ein interessanter Wettkampf mit spektakulären Übungen. Möglicherweise turnt am Wochenende ja bereits einer der kommenden österreichischen Turnstars in der Ebnethalle.