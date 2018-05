TG-Turner sind Vizemeister

Die TG Wangen/Eisenharz II ist beim Ligafinale der Kunstturn-Verbandsliga Zweiter geworden. Alle Mannschaften der Verbandsliga traten in Rottweil gegeneinander in einem Wettkampf, ähnlich einer Rückrunde, an. Dabei zählten die Platzierungen aus der Hinrunde doppelt, die aus der Rückrunde einfach.

Morgens begannen die besten Mannschaften der Kreisliga gegen die letzten der Bezirksliga. Darauf folgten die Besten der Bezirksliga gegen die Mannschaften der Landesliga. Im dritten und letzten Wettkampf turnten die Verbandsliga und die Oberliga in einem Wettkampf zusammen. 14 Mannschaften waren in diesem Durchgang am Start – sechs aus der Verbandsliga und acht aus der Oberliga. Das waren etwa 150 Turner, die sich gleichzeitig an sechs Geräten einturnen wollten. Schon hier gab es also Stress und das Zeitmanagement musste stimmen. Der Sauerstoff in der Halle war schon durch die ersten beiden Durchgänge weitgehend verbraucht und die Turner kamen ordentlich ins Schwitzen.

Beim Ligafinale in der Verbandsliga war das Werteniveau relativ hoch. Für die Turner lohnte es sich daher, ihre Übungen etwas leichter, jedoch mit großer Sauberkeit in Technik und Ausführung vorzutragen. Pro Gerät starteten jeweils vier Turner, die Wertungen der Sportler wurden addiert. Die beste Mannschaft am Gerät bekam fünf Gerätepunkte, die zweite vier und so geht es weiter bis zum Letzten, der keinen Gerätepunkt bekam.

Die TG Wangen/Eisenharz II erturnte in der Hinrunde einen klaren Platz zwei und musste sich nur dem KTT Heilbronn geschlagen geben. Somit ging das Team aus dem Allgäu in Rottweil mit dem Ziel in den Wettkampf, den zweiten Platz zu verteidigen. Der Start war allerdings denkbar ungünstig mit zwei Stürzen am Sprung. Manuel Drechsel überzeugte jedoch mit seinem Kasamatsu mit der zweitbesten Wertung der Verbandsliga. So reichte es am Sprung für die TG trotzdem für Platz drei.

Sieg an den Ringen

Am Barren zeigte die TG drei schöne Übungen, in der vierten Übung kam es jedoch wieder zu einem unglücklichen Sturz. Auch hier reichte es um ein Zehntel nur für Platz drei und drei Gerätepunkte. Am Barren erturnte Hannes Müller die zweitbeste Wertung der Verbandsliga an seinem Lieblingsgerät. Am Reck ging es weiter. Hier gab es zwei schöne Übungen zu sehen, die anderen zwei Übungen wurden verturnt, jedoch reichte es trotzdem deutlich für den zweiten Platz. Elias Ruf schaffte die zweitbeste Wertung. Am Boden kam es wieder zu zwei Stürzen, jedoch wurde der Rest ordentlich und sauber geturnt, weshalb der TG am Ende wieder drei Gerätepunkte zugutekamen. Manuel Drechsel holte an seinem Paradegerät die Bestwertung in der Verbandsliga. Die beiden letzten Geräte, Pauschenpferd und Ringe, wurden beide von der TG Wangen/Eisenharz II gewonnen – somit gab es zweimal fünf Gerätepunkte. Moritz Mittmann und Elias Ruf erreichten am Pferd mit ihren Leistungen die Plätze drei und vier. An den Ringen erreichte wiederum Elias Ruf die Bestwertung.

Der Wettkampf der Allgäuer war durchwachsen, jedoch bestätigte die TG mit 283,25 Punkten den klaren zweiten Platz in der Abschlusstabelle. Das Kunstturnteam Heilbronn zeigte sich am Samstag konstanter und zum Teil sauberer und erreichte mit 292,20 Punkten den verdienten ersten Platz. Auf Platz drei folgt der TSV Schmieden mit 270,55 Punkten. Damit turnt die TG Wangen/Eisenharz II auch im kommenden Jahr wieder in der Verbandsliga.