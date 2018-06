Tempo 120: Gut, dass es endlich eine Entscheidung gibt

Nun ist es also raus: Auf der A 96 im Württembergischen Allgäu wird ab Sommer 2016 das Tempo auf maximal 120 Stundenkilometer begrenzt. Zusammen mit einem Abschnitt auf der A 81 ist die Strecke zu einem „Versuchslabor“ in punkto der Auswirkungen auf Unfallzahlen und Lärmbelästigung auserkoren worden. Doch was ist von der Entscheidung der Landesregierung zu halten?

Zunächst einmal: Es ist gut, dass eine Entscheidung gefallen ist – unabhängig davon, ob man sie befürwortet oder nicht. Denn die Diskussion um Tempo 120 drohte sich zu einem handfesten Wahlkampfthema im schlechteren Sinn auszuwachsen. Quasi im Monatstakt gab es Politikerbesuche in Waltershofen – stets mit dem Versprechen der Hilfe für die dort – sicherlich – lärmgeplagten Anwohner. Wäre die Entscheidung nicht jetzt gefallen, so stand bis zu dieser Woche zu befürchten, dass die Besuche an der Autobahn an der A 96 bis zum Landtagswahltermin im März eher noch zugenommen hätten – ohne dass neue Aspekte die Sachlage erhellt hätten, ob und inwiefern sich Tempo auf Lärm und Unfälle auswirken.

Genau das aber ist die Kernfrage, um die es geht. Dies sollten auch Skeptiker eines Tempolimits auf der gesamten Strecke zwischen Achberg und Aitrach einsehen – zu denen sich übrigens auch der Autor dieser Zeilen zählt.

Deshalb ist es vernünftig, jetzt nach dem Motto zu handeln: Versuch macht klug. Es braucht belastbares Material, um die Frage nach dem Sinn eines Tempolimits endgültig und sicher beantworten zu können. Sollte sich dabei herausstellen, dass weniger Unfälle passieren und Anlieger nachts besser schlafen können, so spricht wenig bis nichts mehr gegen ein dauerhaftes Tempolimit.

Zeitigt der Versuch aber das gegenteilige Ergebnis, dann müsste die Politik eigentlich heute schon so mutig sein und sagen: Wir sind jetzt klüger – und bauen die 120-Schilder wieder ab. Dass dies passieren kann, zeigt ein Beispiel aus dem fernen Nordrhein-Westfalen. Auf sieben Kilometern der A 45 in der Ruhrgebietsstadt Dortmund war im Juli ein 30-monatiger Feldversuch mit Tempo 100 beendet worden, bei dem vor allem die möglichen Auswirkungen auf den Lärm untersucht worden waren. Die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ berichtete über das Ergebnis: „Die Anordnung von Tempo 100 schützt die Bewohner naher Siedlungen nicht vor nervendem Verkehrslärm. Der Grund: Nicht schnelle PKW und auch nicht laute Motorräder machen den meisten messbaren Krach, wie es viele Kritiker vermuten. Es sind die Schwerlaster – und für die gilt ohnehin ein Geschwindigkeitslimit von 80 Stundenkilometern.“

Das von der SPD geführte Verkehrsministerium der rot-grünen NRW-Landesregierung schlussfolgerte laut „WAZ“, künftig „andere Maßnahmen einer Beschilderung vorziehen“ zu wollen. Etwa Lärmschutzwände und schalldichte Fenster. Auch so könnte eine Lösung aussehen – sollten nicht sinkende Unfallzahlen genügend Argumente für ein dauerhaftes Tempolimit liefern.

