Die neu gegründete Herrenmannschaft des TC 1903 Wangen ist am vergangenen Wochenende in der Winterhallenrunde zum ersten Mal auswärts angetreten. In der Tennishalle Leutkirch hieß der Gegner SV Aichstetten, die ebenfalls mit einem Sieg gestartet war.

Von Beginn an entwickelte sich eine relativ einseitige Partie. TCW-Urgestein Nico Huber ließ seinem Gegner trotz kurzer Startschwierigkeiten beim 6:3, 6:0 keine Chance. An Position drei machte es Trainer James White noch deutlicher. In nur 35 Minuten fertigte er seinen Gegner 6:0, 6:0 ab. An Position eins schwächelte sein Trainerkollege Steffen Birner nur im zweiten Satz kurz, gewann aber letztlich deutlich mit 6:1, 6:4. Jugendspieler Felix Chakour kämpfte auf dem ungewohnten Boden, verlor letztlich mit 2:6, 3:6. Somit waren die Weichen bereits auf Sieg gestellt, und im Doppel sollte sich daran auch nichts mehr ändern. Das Trainer-Duo Birner/White siegte locker und schnell mit 6:0, 6:0 und Nico Huber/Felix Chakour konnten beim 6:4, 6.2 den verdienten 5:1-Sieg perfekt machen. Ein durchweg gelungener Spieltag, bei dem die alten Hasen ihre Aufgaben erfüllten und der Nachwuchs wichtige Spielerfahrung sammeln konnte. Im neuen Jahr geht es für das Team um Mannschaftsführer Birner weiter beim Derby gegen Wolfegg, dann wieder in der eigenen Halle.