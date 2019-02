Laut Polizei ist aus einem unverschlossenen Fahrzeug, das am Montag im Zeitraum von 14 bis 16 Uhr auf einem Parkplatz neben der Martinskirche am Marktplatz stand, eine schwarze Tasche entwendet worden, in der sich ein brauner „Fossil“-Geldbeutel, Bargeld in unbestimmter Höhe, ein Paar Arbeitshandschuhe, zwei Mützen (eine schwarze und eine blaue) sowie diverse Arbeitsdokumente und Werkzeuge befanden.