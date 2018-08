Tödlicher Unfall: Biker war wohl zu schnell unterwegs

Der 24-jährige Motorradfahrer, der am Samstag auf der Kreisstraße 8007 bei Beutelsau ums Leben kam, war vermutlich zu schnell unterwegs. Dies erklärte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz am Montag auf Nachfrage.

Wie berichtet, war der junge Mann auf der bei Bikern beliebten Strecke gegen 10.55 Uhr gegen einen Baum geprallt und verstarb noch an der Unfallstelle. Die Polizei bestätigte, dass er zuvor in einer langgezogenen Linkskurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam. Anschließend habe der Motorradfahrer versucht gegenzulenken. Dabei überquerte er die Fahrbahn, kam auf den linken Grünstreifen und war mit dem Baum kollidiert. Am Wochenende hatte es von der Polizei zunächst geheißen, dass die Unfallursache noch nicht geklärt sei.

Unfallschwerpunkte & aktuelle Verkehrsmeldungen