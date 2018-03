427 000 Euro kamen bei der Weihnachtsaktion 2017 „Helfen bringt Freude“ zusammen. Zum zweiten Mal lautete das Motto „Fluchtursachen bekämpfen“. 50 Prozent des Erlöses flossen in zwei von der „Schwäbischen Zeitung“ unterstützte Flüchtlingscamps im Nordirak, in denen 14 000 Jesiden und Christen leben (wir berichteten). Die andere Hälfte wurde verlagsweit auf 68 lokale Initiativen und 14 Einrichtungen der Caritas in Baden-Württemberg verteilt. Im Verbreitungsgebiet der SZ Wangen dürfen sich die Togohilfe Wangen, der Freundeskreis Liweitari Kißlegg, die Machakoshilfe Amtzell, die „Helfenden Hände Argenbühl“ und das Bolivien-Projekt Independencia über jeweils 2550,84 Euro freuen.

Fünf unterschiedliche Initiativen, fünf verschiedene Verantwortliche – am Mittwoch trafen sie erstmals in dieser Konstellation in der SZ-Redaktion in Wangen aufeinander, um darüber zu berichten, was mit den Spenden der Leser geschehen soll. Gebraucht werden kann das Geld in jedem Fall in allen Ecken dieser Welt, die von der Region aus unterstützt werden. Sei es nun in Togo, Benin, Kenia, Burundi oder Bolivien.

„Togohilfe Wangen – Bildung als Chance“ – so heißt der seit zehn Jahren bestehende Verein, dem Johannes Sontheim in der Nachfolge von Hermann Selbherr seit zwei Jahren vorsteht. Da diese Bildung, das zur Schule gehen und Lernen, nicht oder nur schlecht mit hungrigem Magen erfolgen kann, leistet die Togohilfe im Dorfentwicklungprojekt in Timbou Abhilfe. Im vergangenen Jahr wurde dort eine Schulkantine fertiggestellt, die den 351 Schülern täglich eine warme Mahlzeit (Kosten: 25 Cent) ermöglicht. „Was wir jetzt aber noch brauchen, ist eine einfache Einrichtung, sind Tische und Bänke, in der Kantine“, sagt Sontheim. Rund 4800 Euro sind dafür veranschlagt. Die 2550 Euro aus der SZ-Weihnachtsaktion sollen dafür verwendet werden. Sontheim: „Wir wollen darüber hinaus selbst versuchen, die Schulspeisung zu finanzieren.“

Im Nachbarland Benin unterstützt der 2013 gegründete Kißlegger Freundeskreis Liweitari ein Ausbildungszentrum, in dem 52 Menschen eine Berufsausbildung erhalten, und eine Grundschule mit über 200 Schülern. „Wir haben jüngst die Nachricht bekommen, dass in der gerade entstehenden Autowerkstatt noch eine Seite und damit der Raum mit seiner Ausstattung offen ist“, erzählt Liweitari-Vorsitzender Klaus Edele. Bis zum Herbst, wenn die Mechaniker-Ausbildung erstmals startet, soll der Raum dank der Spende der SZ-Leser, geschlossen sein. Derzeit läuft das Auswahlverfahren der künftigen Azubis, Praktika werden folgen. Edele: „Ziel ist für uns immer eine möglichst geringe Abbruchquote.“ Das seit 2008 bestehende „Centre de Formation Liweitari“ setzt im Übrigen mit seinen hergestellten Produkten und Dienstleistungen auf Hilfe zur Selbsthilfe. Momentan werden mit den Erlösen 50 Prozent der benötigten Summe selbst erwirtschaftet.

Sehr individuell wird die Machakoshilfe ihre 2550 Euro einsetzen. Die Verbindung der Amtzeller und Kenia geht bis in die 1970er-Jahre zurück, als die Amtzellerin Hanni Lebherz in Afrika Entwicklungshilfe leistete und Schwester George Mumbua kennenlernte. Seit 2003 schaltet und waltet sie in Machakos und hat dort eine Waisenstation aufgebaut. Mehr als 100 Kinder und Jugendliche werden dort betreut, versorgt und beschult. Den Übergang von der High School in den Beruf bezeichnet Ulrich Werner, Sprecher der Machakoshilfe, als Problem: „Wir wollen mit dem SZ-Geld berufsbildende Kurse finanzieren.“ Ein Führerschein oder ein Computerkurs schlägt in Kenia mit rund 500 Euro zu Buche, der Besuch des „Teacher Collage“, eines dreijährigen Studiums zum Grundschullehrerstudium, kostet 600 Euro. Drei bis vier junge Kenianer werden also vom SZ-Spendengeld profitieren.

Seinen ursprünglichen Plan, das Geld der SZ-Spender für die recht marode gewordene Geburtsstation der Schönstatt-Missionarsschwestern in Mutumba/ Burundi zu verwenden, hat Ferdl Rasch von den Helfenden Händen Argenbühl erst vor kurzem aus einem guten Grund verworfen: „Wir hatten im Januar ein paar größere Einnahmen und sind mit dem Projekt fertig.“ Gott sei Dank, denn zwischenzeitliche hat sich in Burundi laut Rasch wieder „ein neues Loch“ aufgetan: „Das 1963 mit einfachen Mitteln erbaute Hospital muss dringend renoviert werden.“ Das Dach ist von Termiten zerfressen, durch die Gänge können aus Platzgründen keine Betten geschoben werden, neue Sanitäranlagen sind notwendig, die Elektroanlage muss ersetzt, teilweise müssen neue, medizinische Geräte angeschafft werden. Kurzum: „Wir sind glücklich, dass für die 50 000 Euro teure Renovierung nun das Startkapital kommt.“ Mit Rasch freute sich Miriam Cramer aus den Reihen der Helfenden Hände Jugend, die die Initiative durch aktive Mithilfe tatkräftig unterstützt.

„Ich habe noch kein fertiges Konzept für die Geldverwendung“, sagt Josef Rauch, der als ehemaliger Pastoralreferent das Bolivien-Projekt nach Wangen brachte, wo es zunächst von der Kirchengemeinde St. Martin und ab 2002 zusätzlich auch von der Berger-Höhe-Schule als „Brücke nach Independencia“ unterstützt wurde und wird. Fest steht aber: „Wir wollen in die individuelle Förderung investieren, neue pädagogische Akzente setzen und noch eine Schippe zum bisherigen drauflegen.“ In den mit 50 bis 60 Schülern besetzten Klassen bliebe vieles auf der Strecke, sagt Rauch – und geht gleichzeitig davon aus, dass mit dem SZ-Geld die Lehrerversorgung für ein Jahr Zusatzunterricht und -betreuung ausreichen wird: „In Bolivien kann mit relativ wenig Geld schwabenfreundlich viel erreicht werden.“

Abseits der Vorstellung der Verwendung der Spendengelder tat sich zwischen der Togohilfe und des Freundeskreises Liweitari noch eine Verbindung auf. Johannes Sontheim und Klaus Edele stellten fest, dass ihre Projektorte in Afrika nur rund 100 Kilometer auseinander liegen. „Vielleicht können wir uns aus der Region heraus ja auch vernetzen“, meinte Edele. Ein Angebot des „Centre de Formation Liweitari“ für die Kantineneinrichtung in Togo wird in jedem Fall folgen.