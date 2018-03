SV Deuchelried präsentiert vielseitiges Programm

Der Sportverein Deuchelried ist mit seinen knapp 800 Mitgliedern einer der größten Vereine der Stadt Wangen. Bei der Hauptversammlung am Freitagabend im Dorfgemeinschaftshaus berichtete der Vorsitzende Wolfgang Umhau über das diesjährige Programm und über die Maßnahmen für das Bundeskinderschutzgesetz.

Neben den Abteilungen Tischtennis und Fußball gibt es eine Lauf-Freizeit- und Gymnastikgruppe. So vielfältig wie das Angebot des Vereins waren auch die Berichte. Wolfgang Umhau stellte zudem das Programm für 2018 vor. Beim Staffellauf nach Prato sollen auf einer Strecke von 650 Kilometern Läufer postiert werden, die alle zehn Kilometer den Staffelstab weitergeben. Schon jetzt wird jeden Samstag dafür trainiert. Das Event selber findet vom 22. bis 25. Mai statt. Am 24. Juni ist das „Mountainbiking im Allgäu“. Auf verschiedenen Streckenlängen und je nach Kondition und Anspruch wird das Allgäu durchradelt. Im August richtet der SVD den Allgäu Pokal aus, im September dürfen sich fußballbegeisterte Kinder wieder auf das „Fußballcamp 4 Kids“ freuen. Doch auch neben dem Sport gibt es einige Aktivitäten und Projekte, die angegangen werden. Beim Vereinsheim soll in Eigenleistung ein Anbau entstehen, der als Lagerraum dienen soll. Außerdem sollen zwei überdachte Spielerbänke am Haupt- und Nebenplatz errichtet werden.

SVD nennt Schutzbeauftragte

Auch das Bundeskinderschutzgesetz wird beim Sportverein mit verschiedene Maßnahmen umgesetzt. So müssen zum Beispiel die hauptverantwortlichen Trainer und Jugendleiter erweiterte polizeiliche Führungszeugnisse vorlegen und einen Ehrenkodex unterzeichnen. Als Ansprechpartner für Jugendliche und Eltern wurden Schutzbeauftragte ernannt. Für die Abteilung Fußball übernehmen diese Aufgabe Annabel Röhl und Matthias Kempter, für die Tischtennisabteilung wurden Ute Thierer und Stefan Rudhart ernannt. So seien die Kinder und Jugendlichen im Verein bestens aufgehoben, versicherte Wolfgang Umhau.

Bei den Wahlen wurde durch Handzeichen einstimmig der bereits bestehende Vorstand für weitere drei Jahre wiedergewählt. Heißt: Wolfgang Umhau behält den Vorsitz, sein Stellvertreter ist auch weiterhin Florian Schöllhorn. Matthias Schönfelder ist für weitere drei Jahre der Kassierer des Vereins. Dieser musste bei seinem Kassenbericht jedoch darauf aufmerksam machen, dass der Anbau des Vereinsheims hohe Kosten verschluckt habe und diese durch Rücklagen gedeckt wurden. Dies ändere jedoch nichts an der Tatsache, dass der Verein finanziell nichts zu klagen habe, so Schönfelder.