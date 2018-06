SV Amtzell holt drei Tischtennis-Pokaltitel

Gleich mit fünf Mannschaften zog der SV Amtzell in das Pokal-Final-Four des Tischtennisbezirks Allgäu-Bodensee ein. Am Ende sprangen drei Titel heraus, wie der Verein mitteilt.

Die Damen I spielten um den Bezirkspokal. Im Halbfinale traten sie gegen die junge Damenmannschaft der TTF Kislegg an. Nachdem Janine Hafner das erste Spiel gegen das stark aufspielende Nachwuchstalent Larissa Ziegler 0:3 verlor, konnten Silke Wiedemann und Julia Winter nach Anfangsschwierigkeiten die Schwestern Carolin und Sabrina Schorer mit je 3:1 besiegen. Im Doppel fanden Janine Hafner/Silke Wiedemann keine Lösung gegen Larissa Ziegler/Sabrina Schorer. So stand es zwischenzeitlich 2:2, doch Janine Hafner erhöhte mit einem 3:1-Sieg gegen Carolin Schorer auf einen Zwischenstand von 3:2, bevor Julia Winter mit einem 3:0-Sieg gegen Ziegler den Finaleinzug perfekt machte.

Im Finale warteten die Damen des SV Deuchelried. Janine Hafner konnte sich im fünften Satz gegen Tabea Lieble durchsetzen, während Julia Winter gegen Kathrin Metzler im fünften Satz scheiterte. Auch Silvia Breyer unterlag im Spiel gegen Ute Thierer mit 1:3. Das Doppel Wiedemann/Breyer fand überhaupt nicht ins Spiel, so dass der SVA mit 1:3 zurücklag. Allerdings riskierten die Damen durch ihre Aufstellung einen solchen Zwischenstand, da man somit im letzten Durchgang perfekt aufgestellt war, um eine Aufholjagd zu starten: Wie schon in der Liga-Begegnung konnte Janine Hafner Kathrin Metzler in drei Sätzen besiegen. Julia Winter machte es gegen Ute Thierer richtig spannend: Sie lag schon 1:2 in Sätzen und 5:8 im vierten Satz hinten, drehte aber den Satz und gewann ihn 11:9, bevor sie im fünften Satz alles klar machte. Im Entscheidungsmatch spielte Silvia Breyer Tabea Lieble regelrecht an die Wand und bezwang sie deutlich mit 3:0. Die Damen I des SVA krönten mit dem Bezirkspokal ihre gute Saison.

Im Kreispokal der Damen musste Amtzell II im Halbfinale gegen die TTF Kißlegg II antreten und erzielte ebenfalls einen 4:2-Sieg. Nachdem Anja Hafner das erste Spiel verlor, sorgte die Spitzenspielerin Corinna Widemann mit einem 3:0-Sieg für den Ausgleich. Durch eine Niederlage von Tamara Kastner geriet der SVA wieder in Rückstand, aber nachdem Corinna Widemann/Anja Hafner im fünften Satz gesiegt hatten, setzten beide im Einzel mit weiteren Siegen nach. Im Finale mussten die Damen II gegen den SV Beuren antreten. Auch hier setzten sie sich mit einem 4:3-Sieg durch. Die erfahrene Corinna Widemann ließ nichts anbrennen, siegte zweimal souverän im Einzel und Doppel mit Anja Hafner, die den vierten Punkt beisteuerte. Damit knüpften die Damen II an ihren Meisterschaftserfolg an und konnten auch den Pokalsieg feiern.

Auch die dritte Herrenmannschaft konnte sich den Kreisklassenpokal sichern. Hier spielten Olaf Walschburger, Dominik Dettling und Rainer Frick. Die Herren II, bestehend aus Jan und Mathias Aumann, Mathias Roth und Thomas Marb, zogen nach einem 4:0-Sieg gegen den SV Ettenkirch II souverän in das Finale des Kreisligapokals, wo sie den TTF Kißlegg unterlagen und auf dem zweiten Platz landeten. Die Herren I mussten sich im Halbfinale des Bezirkspokals gegen die SG Aulendorf mit 3:4 geschlagen geben und sicherten sich im kleinen Finale gegen Ettenkirch Platz drei. Es spielten Andreas Müller, Alexander Ernst und Christoph Kostgeld.