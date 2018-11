Die Freude ist bei Gästen und Ehrenamtlichen gleich groß gewesen: Über dem „Wangemer Suppentöpfle“ wurde wieder der Deckel geöffnet. Bis zum Aschermittwoch präsentiert sich die ökumenische Einrichtung als Treffpunkt einheimischer Bürger.

Ob Linsensuppe mit Curry, Bohnensuppe mit viel Gemüse oder wie am Mittwoch eine bäuerliche Kartoffelsuppe – der Eintopf, der jetzt wieder an jedem Mittwoch im Gemeindehaus von St. Martin gereicht wird, mundet immer köstlich, ist nahrhaft und gesund. Nachgeschöpft werden kann solange der Hunger beziehungsweise der Appetit noch nicht gestillt ist. Dazu gibt es roten oder grünen Tee, Brot und zum Nachtisch einen Apfel.

Schon im Vorfeld ging in Wangen die Kunde um: „Ab Buß- und Bettag dampft wieder das Suppentöpfle!“ Wie sehr man sich auf den Start in die neue Saison freute, das wurde nicht zuletzt dadurch deutlich, dass sich vor dem Öffnen der Tür um 11.30 Uhr bereits viele Menschen im Vorraum eingefunden hatten. „Schön, dass ihr wieder da seid!“, hörten die beiden Mitarbeiterinnen an der Eingangskasse nicht nur einmal.

Gleichzeitig wurde die Freude über den beibehaltenen Preis für die Mahlzeit geäußert: 3,80 Euro regulär und ein Euro für die Besitzer der „Wangenkarte“. Wobei der Betrag auch gerne aufgerundet wird. Schließlich weiß man, dass mit dem Gewinn Hilfsprojekte der katholischen, evangelischen und evangelisch-methodistischen Kirchengemeinde in Wangen unterstützt werden.

Bevor ausgeteilt wird, begrüßt Anita Fuchs, die seit Jahren für die Organisation des ökumenischen Projektes steht, die Gäste und spricht ein Tischgebet. Wie sie an diesem Mittwoch auf die Tatsache hinweist, dass die Möglichkeit besteht, an der Kasse Gutscheine zu kaufen, um sie lieben Menschen als Geschenk zu überreichen. Gerade Weihnachten würde sich bestens dazu eignen, sagt Fuchs.

Rund 40 Frauen und Männer sind es, die im Wechsel Tische auf- und wieder abbauen, die in der Küche helfen, bedienen und dafür sorgen, dass alles wieder sauber hinterlassen wird. Nicht zu vergessen das Team, das die Tische je nach dem Kalender passend dekorierz. Die Hauptpersonen sind fraglich die vier Köche, die diese sinnvolle Sache erst ermöglichen.

Kurz nach 13 Uhr verlassen die letzten Besucher, darunter viele Stammgäste, den Raum. Nicht ohne noch ein „Ich habe alte Bekannte getroffen“, „Toll hat es geschmeckt“ oder „Es hat sich wieder gelohnt, die Küche zu Hause kalt bleiben zu lassen“ mitgeteilt zu haben. Und von einem neuen Gast war gar ein „Es war super, nächste Woche bin ich wieder da!“ zu hören.