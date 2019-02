Die CDU-Fraktion im Wangener Gemeinderat hatte am Mittwoch zu einem Informationsnachmittag rund um das gefährdete Allgäuer Kulturgut „Streuobst“ eingeladen. Treffpunkt war der Hof der Familie Dürrenberger in Engetsweiler.

Nicht erst seit dem trockenen Sommer 2018 und dem starken Schneebruch im aktuellen Winter ist festzustellen, dass die Streuobstwiesen im Raum Wangen zunehmend gefährdet sind. Viele Bestände sind schlecht oder gar nicht gepflegt, alte Bäume brechen zusammen und werden nicht mehr ersetzt. Insgesamt wird die Anzahl der Streuobstwiesen von Jahr zu Jahr kleiner. Dies hat einmal Auswirkungen auf die betroffenen Tier- und Pflanzenarten, aber ebenso auf die Biodiversität und das Landschaftsbild im Allgäu.

Warum das so ist, das wurde am Mittwoch überdeutlich. „Abgesehen davon, dass viele Kollegen zu alt für die anstrengende Pflege der Bäume sind, die Aktiven unter ihnen tun sich auch sonst schwer: Sie brauchen den ökonomischen Erfolg“, sagt Stephan Dürrenberger, der seinen Hof im Nebenerwerb bewirtschaftet. Und der Verdienst, das weiß die Lehrkraft an der Gemeinschaftsschule in Wangen genau, stehe in keinem Verhältnis zum Aufwand.

Dürrenberger ist besorgt um seine Bäume, die zum Teil schon 200 Jahre alt sind. Als Imker möchte er das Ökosystem erhalten, den Insekten und Wildbienen Nahrung garantieren. Angesprochen auf die Möglichkeit, kaputte Bäume zu ersetzen und sich als Teilnehmer eines Modellprojektes – wie das vom Landschaftserhaltungsverband Ravensburg angebotenen „1000 schnittige Streuobstbäume – helfen zu lassen, antwortet er: „Unterstützung beim Pflanzen und Pflegen ist gut, aber es müsste langfristig geschehen!“

Hier nun kommt Hans-Jörg Leonhardt ins Spiel. Der Vorsitzende der Wangener CDU-Gemeinderatsfraktion, der die Landwirte als „Naturpfleger schlechthin“ und als jene lobt, „die die Kulturlandschaft geprägt haben“, weist zunächst auf seine eigenen Beobachtungen hin und erklärt: „Ich habe im Januar gesehen, dass große Teile der Obstkultur in Ettensweiler von Misteln stark befallen ist.“ Als dann Mitglied Martin Tretter aus Neuravensburg zu ihm gekommen sei und vorgeschlagen habe, innerhalb der CDU das Problem bewusst zu machen und gemeinsam dagegen vorzugehen, habe er den Faden sofort aufgenommen, „um ihn in die Öse zu bekommen“.

Tretter selber ist es wichtig, auch die Kinder in den Schulen für dieses Thema zu sensibilisieren. Wobei er die Einführung eines „Streuobsttages“ und das Übernehmen von „Apfelbaum-Patenschaften“ vorschlägt. Im Hinblick auf das Produkt sagt Tretter: „Wir müssen die Qualität des Streuobstes vor Augen führen und dazu beitragen, „dass Heimat wieder schmeckt!“

Nacheinander melden sich die CDU-Gemeinderäte Rosi Geyer-Fäßler und Werner-August Müller und Neuravensburgs Ortsvorsteher Hermann Schad sowie Wangens Bereichsleiter für Gartenbau, Robert Bollerhey, und Obstfachwart Stefan Hofer zu Wort, die alle das eine Ziel vor Augen haben: Sie wollen die Herausforderung annehmen, wachrütteln, handeln.

Am Ende der Veranstaltung ist von Hans-Jörg Leonhardt zu erfahren, wie er sich die weitere Vorgehensweise der Christdemokraten in Wangen vorstellt. Dazu gehört für ihn das Bündeln der Kräfte ebenso wie das Sammeln von Erfahrungswerten und von Fachwissen. Natürlich müssen ebenso finanziellen Fördermaßnahmen ausgelotet werden – all das, „um miteinander für das Allgäuer Kulturgut Streuobst das Bestmögliche zu erreichen“.