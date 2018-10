Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von mehr als 9000 Euro hat sich am Samstagmorgen gegen 9.30 Uhr an der Einmündung der L 2374/L 320 ereignet. Ein 68-jähriger Renault-Fahrer befuhr nach Angaben der Polizei die Landesstraße 2374 und wollte an der Einmündung nach links Richtung Neuravensburg abbiegen. Er missachtete das Stoppschild und kollidierte mit einem auf der L 320 fahrenden 51-jährigen Fiat-Fahrer. Der total beschädigte Renault musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden.