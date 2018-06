Stiftung „Wilde Argen“ blickt positiv in die Zukunft

Es war mehr als das angekündigte Benefizkonzert mit Präsentation der CD „Die Argen“. Wortbeiträge ergänzten den Hörgenuss. Zu Beginn der gut besuchten Veranstaltung am Donnerstagabend in der Bücherei im Kornhaus gab es mahnende Worte von Wolfram von Wurzach. Er wird nach dem Erreichen der in der Satzung festgelegten Altersgrenze zum Ende des Jahres aus dem Stiftungsvorstand ausscheiden. Seinen Platz wird Landschaftsarchitektin Simone Kern einnehmen.

„Schützt die Argen und ihre Kraft, die dieses herrliche Panorama schafft“. Gitarrist John Gillard komponierte das Lied, Wolfram von Wurzach schrieb den Text dazu. Jetzt gibt es den Lob der Argen und die Sorge um die Erhaltung des Gewässers auch als CD.

Als Einstieg in den Abend konnten die Besucher das von John Gillard zusammen mit Ana Binek, Verena Gillard und Robert Kopf gesungene und gespielte Stück live erleben. Und sich auf das dazugehörige Video mit seinen beeindruckenden Bildern freuen, das ebenfalls vorgestellt wurde.

Es war dann Vorstandssprecher Walter Hudler, der den Abend nicht nur zum Hören und Genießen von Musik sehen wollte, sondern auch zum Feiern der vor acht Jahren ins Leben gerufenen Stiftung. Und er nannte gute Gründe, dies zu tun. Zu allererst nannte Hudler das Eintreffen des Förderbescheids durch die „Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg“ zum Erwerb der Fläche bei Mühlhalden.

Man habe damit ein „frühes Versprechen“ eingelöst, mittels der „Wilden Argen“ ihr finanzielles Engagement für Stiftung und Natur zu vervielfachen, erklärte Hudler. Mit dem Kauf bekäme die Natur „wieder ein Stück Lebensraum zurück“. Wobei die Menschen indirekt davon profierten. Hudler hoffte, dass man das Zutrauen in die Stiftung erfüllt habe und bat um einen erneuten Vertrauensvorschuss für die nächsten Jahre.

„Der Fluss möchte fließen“ und insbesondere Schuberts „Forelle“, von Ana Binek mit ausdrucksstarker Stimme gesungen, leitete über zu Wolfram von Wurzach und seinen über die vergangenen Jahre gesammelten Eindrücken. „Es gab gute und schlechte Zeiten“, sagte er und erinnerte an Josef Härle, von dem er gelernt habe, nicht zu lamentieren, sondern anzupacken. Hinsichtlich der Erkenntnis, dass sich mehr Verlorenes als Bestehendes zeigen würde, stellte er die Vermutung an: „Die Entfremdung des Menschen von der Natur schreitet fort.“

Nach der Pause trat die Eglofser Stubenmusik in den Mittelpunkt. Mit ihr stellte sich im Saal Lebensfreude ein. Wolfram Benz und seine Mitstreiter sangen das Hohe Lied auf die Gegend rund um Megletz „hoch über dem Argental“, baten stellvertretend für eine junge Dame „Hans, bleib noch da!“ oder schickten „Engel nach Wien“ zum Urlaub machen.

Dann waren wieder der immer fröhliche und zu Späßen aufgelegte John Gillard und seine Gruppe an der Reihe. Der „Old Gambler“, das beste aller Schiffe, stand ebenso auf dem Programm wie der Bob Dylon-Song „The water is wide“ und „Plastic Plankton“.

Besonders gefiel ein Lied aus den 1940er-Jahren, das von Huddie Ledbetter geschrieben wurde: „Relax your mind, makes you feel so fine sometimes“.

Dazu passte das, was Walter Hudler abschließend sagte: „Wir schauen positiv nach vorne!“ Wie er darum bat, mit dem Kauf der CD „Die Argen“ zur Stärkung der Stiftungsarbeit beizutragen. Wovon dann auch zahlreich Gebrauch gemacht wurde.