An der zwölften Auflage des Drei-Länder-Marathons Lindau-Bregenz haben wieder einige Ausdauerläufer der SG Niederwangen teilgenommen. Im Rahmen der mit knapp 9000 Teilnehmer größten Breitensportveranstaltung der Bodenseeregion wurden auch die Distanzen Halb- und Viertelmarathon ausgetragen.

Halbmarathon (21,1 km): Stefan Bleier lief mit der Zeit von 1:19:07 Stunden mit dem neunten Gesamtrang des starken Männerfeldes. Damit erreichte er Platz drei der Klasse M30. Ein großes Ausrufezeichen setzte Christof Briegel, der in Lindau seinen ersten Halbmarathon absolvierte. Mit einer Traumzeit von 1:23:21 Stunden belegte er den 26. Gesamtrang und den zehnten Rang der Männer Hauptklasse. „Für eine erste Lauf- und Triathlonsaison bin ich mega zufrieden, vor allem mit diesem tollen Abschluss beim Halbmarathon“, sagte Briegel.

Ebenso sorgte Stephanie Wunderle für eine Überraschung. Das Ziel, die 1:30 Stunden in diesem Jahr zu knacken, gelang ihr bravourös. Mit der Zeit von 1:28:28 Stunden lief sie eine neue persönliche Bestzeit und sicherte sich den sieben Gesamtrang des Frauenfeldes. Zudem erreichte sie den zweiten Platz der Klasse W35. „Nach Ulm letzten Jahres, wo ich die 1:30 Stunden um 42 Sekunden nicht erreichte, hatte ich noch eine Rechnung offen und freue mich umso mehr, dass ich sie dieses Jahr so deutlich unterbieten konnte“, sagte Wunderle. Markus Hirsch, der mit der Saison nicht ganz zufrieden war, finishte in 1:30:26 Stunden als 86. im Gesamtfeld der Männer und zehnten Platz der Klasse M40.

Jürgen Wunderle, der seit diesem Jahr wieder mit dem Laufen konstant dabei war, erreichte ebenfalls seine persönliche Bestzeit und war mit 1:45:17 Stunden sehr zufrieden. Er finishte im vorderen Drittel des Männerfeldes. Birgit Sorg finishte nach 1:56:57 Stunden.

Viertelmarathon (10,55 km): Bernhard Eder war gemeinsam mit seiner Tochter Alina auf der Viertelmarathon-Strecke am Start. Nach 1:02:24 Stunden finishten sie gemeinsam. Alina erreichte den dritten Platz der U16. Jörg Fessler lief nach 1:11:44 Stunden in Bregenz im Stadion ein.