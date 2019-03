Stefan Kröll verrät Geheimnisse und Mythen aus Bayern

Stefan Kröll ist am Sonntag, 10. März, mit den Kabarett „Gruam – Bayern vo unter“ um 20 Uhr in der Häge-Schmiede zu Gast. Spannend plaudert Kröll in schönstem, den Ohren schmeichelndem Oberbairisch über Geheimnisse, Mythen und Aberglauben im Freistaat, heißt es in der Ankündigung. Denn das Abgründige übt eine große Faszination auf Kröll aus, den seit erfolgreichen oberbayerischen Kabarettisten und gleichzeitig vielleicht interessantesten Erzähler in Sachen Bayerische Geschichte. Dabei treffen den Hexenverbrennungen und die „Bild“-Zeitung ebenso aufeinander wie Schillers „Räuber“ und der „Boarisch Hiasl“. Nie anklagend trotzig oder unter der Gürtellinie provozierend, sondern immer charmant witzig und saukomisch wirft Kröll laut des Pressetextes gewohnte Denkmuster über den Haufen, öffnet die Sicht auf neue Perspektiven und lässt dabei der Faszination an Abgründen viel Raum. Karten gibt es im Vorverkauf im Gästeamt, Bindstraße 10, Telefon 07522 / 74211. Reservierungen macht Maria Neumann, E-Mail an maria.neumann49@t-online.de, Telefon 07522 / 29131. Die Abendkasse im Weberzunfthaus-Café, Zunfthausgasse 9/1, ist ab 18 Uhr geöffnet und unter der Rufnummer 07522 / 913627 erreichbar. Foto: Veranstalter