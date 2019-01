Stadtwerke investieren weiter in Wasser, Strom und Nahwärme

Als der Wangener Gemeinderat jüngst den Haushalt für das laufende Jahr beschlossen hat, beinhaltete dies auch die geplanten Investitionen. Nicht inbegriffen im Zahlenwerk ist allerdings, was die städtischen Eigenbetriebe vorhaben, insbesondere die Stadtwerke. Denn sie sind rein rechtlich eigenständig, aber auch bei ihnen steht in näherer Zukunft jede Menge an. Ein Überblick zu Maßnahmen und Zahlen, die das Stadtparlament ebenfalls einstimmig passierten.

Die Stadtwerke untergliedern sich in vier Betriebszweige: Wasser-, Strom- und Nahwärmeversorgung sowie die Tiefgarage am Lindauer Tor. Beim Wasser stehen 2019 die Generalsanierung des Hochbehälters Grotte (300 000 Euro), der Beginn der Erschließung des Erba-Areals (260 000 Euro) sowie die Erneuerung der Wasserleitungen in der Karlstraße (100 000 Euro) an. Letzteres war bereits 2018 vorgesehen gewesen. Da die Stadt aber nicht genügend Angebote für die Sanierung der gesamten Straße erhalten hatte, war das Projekt um ein Jahr geschoben worden. Außerdem wollen die Stadtwerke in Wasserleitungen für das geplante Deuchelrieder Baugebiet „Dürrenberger Wald“ und eine zu erneuernde Steuerung in Karsee investieren.

Wasserkraftwerke werden saniert

Beim Strom plant der Eigenbetrieb folgendermaßen: Ende April soll mit der Sanierung des Wasserkraftwerks T4 begonnen werden. Im August steht – parallel zum Bau der Unterführung des Triebwerkskanals – zwischen Erba- und Auwiesen-Gelände die Komplettsanierung des Wasserkraftwerks T9 in Niederwangen an. Für das T4 kalkulieren die Stadtwerke bis 2020 mit Kosten in Höhe von 3,6 Millionen Euro, beim T9 mit 430 000 Euro.

Wie den Unterlagen der Kämmerei zu entnehmen ist, wäre damit die Phase großer Investitionen in die Stromversorgung vorerst abgeschlossen. Finanziell rechnet sie durch die Kraftwerkssanierungen auf Sicht mit deutlich höheren Einnahmen aus der Einspeisevergütung und durch den Stromverkauf. Ab 2021 sollen sie jährlich 581 000 Euro einbringen. Zugleich ist geplant, für den Ausbau aufgenommene Schulden nach und nach abzubauen.

Eine Menge soll sich erneut auch bei der Nahwärmeversorgung tun. Dazu zählen vor allem Netzerweiterungen im Bereich Erba/Auwiesen. Sie schlagen mit gut 1,8 Millionen Euro zu Buche. An bestehenden Stamm- und Zweigleitungen planen die Stadtwerke mit Netzergänzungen und zusätzlichen Hausanschlüssen. Dafür will sie 289 000 beziehungsweise 152 000 Euro ausgeben. Konkret geht es dabei vor allem um öffentliche und private Gebäude in der Karlstraße, um das Kornhaus, den Wärmeverbund Metzigbach/Rathaus sowie Gebäude in der Georgentorgasse, in der Straße Am Metzigbach sowie um Häuser im Altstadtkern.

Möglich ist der Ausbau durch die Erweiterung der Heizzentrale in den beiden zurückliegenden Jahren. Finanziell rechnet der Eigenbetrieb deshalb in diesem Jahr um eine um 50 000 Euro verbesserte Erträge und einen weiteren starken Anstieg zwischen 2020 und 2022.

Bei der Tiefgarage tut sich hingegen dieses Jahr vergleichsweise wenig. Hier geht es lediglich um eine neue Stromladestation für Elektroautos, eine neue Säule für ein Car-Sharing-Fahrzeug sowie um eine Schrankenanlage. Auf Sicht stehen dort aber dennoch größere Investitionen an. Denn 2022 soll der Beton der Tiefgarage saniert werden. Aktuell belaufen sich die Kostenschätzungen dafür auf rund 960 000 Euro.