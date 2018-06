Stadtkapelle Wangen fährt zum Deutschen Orchesterwettbewerb

Die Stadtkapelle Wangen hat sich für den Bundesentscheid des Deutschen Orchesterwettwebewerbs am 1. Mai im Edwin-Scharff-Haus in Neu-Ulm qualifiziert. Die 95Musiker bereiten sich mit ihrem Dirigenten Tobias Zinser derzeit intensiv darauf vor. Beim Landesentscheid 2015 in Karlsruhe qualifizierte sich die Stadtkapelle zum achten Mal in Folge als Vertreter des Landes Baden-Württemberg für den deutschlandweiten Wettbewerb, der im vierjährigen Turnus stattfindet. Dort will die Stadtkapelle Wangen ihren Titel als „bestes Blasorchester Deutschlands“ verteidigen. Bereits 2012 hatten die Wangener den Sieg geholt. Die Musiker ttreten mit dem Pflichtstück „Variations on a Bach Chorale“ von Jack Stamp und dem Wahlstück „Audivi Media Nocte“ von Oliver Waespi an. Auch Solisten treten an. Den Zeitplan für die Blasorchesterwertung finden Sie auch auf der Internetseite www.stadtkapelle-wangen.de.