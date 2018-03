Stadtkapelle Wangen bekommt musikalischen Feinschliff fürs Frühjahrskonzert

Zum Probenwochenende trafen sich die Musiker der Stadtkapelle Wangen und ihr Dirigent Tobias Zinser, um dem Programm für das Frühjahrskonzert am Samstag, 24. März, den letzten Feinschliff zu verleihen. Von Freitagabend bis Sonntagnachmittag probte der rund 90-köpfige Klangkörper konzentriert an den anspruchsvollen Musikstücken, heißt es in der Pressemitteilung. Auch mit dem Solisten Richard Nolte an der Querflöte wurde intensiv auf die europäische Uraufführung des „Concerto for Flute and Wind Orchestra“ von James Barnes hingearbeitet. Das Frühjahrskonzert beginnt um 20 Uhr in der Waldorfschule Wangen. Auf dem Programm stehen außer dem Flötenkonzert von James Barnes auch „Slawischer Marsch op. 31“ von Peter I. Tschaikowski, „The Frozen Cathedral“ von John Mackey, „Jupiter, der Bringer der Fröhlichkeit“ aus „Die Planeten“ von Gustav Holst, „Festival Variations“ von Claude T. Smith, „Amazonia“ von Jan van der Roost“ und „Godspeed“ von Stephen Melillo. Karten gibt es beim Gästeamt Wangen, unter www.reservix.de und bei den Musikern der Stadtkapelle. Weitere Infos unter www.stadtkapelle-wangen.de.