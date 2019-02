Der Stadtjugendring Wangen im Allgäu hat bei seiner Mitgliederversammlung im Jugendhaus den Vorstand gewählt. Danach führt Daniel Halder den Stadtjugendring als Erster Vorstand. Matthias Sellschopp wurde als Nachfolger für den ausgeschiedenen Andreas Rimmele zum Zweiten Vorsitzenden gewählt, Thomas Kolb als Schriftführer, Margret Lamparter als Kassier und Jürgen Kaczmarek als Beisitzer. Neu im Vorstand ist Sebastian Joos als Beisitzer, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Anschluss an die Wahlen wurde der Aktionstag auf dem Markplatz am Samstag, 18. Mai, besprochen und mit den Planungen begonnen. Am Samstag, 1. Juni, richtet der Stadtjugendring laut Mitteilung ein „ Yugger Turnier“ aus. Die Mitgliedsvereine sind zum Mitmachen aufgerufen.