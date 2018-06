Stadt will das Eisbahndach vorerst auf Eis legen

Geht es nach dem Willen der Stadtverwaltung, dürfte es erst einmal nichts werden mit der seit dem vergangenen Jahr (erneut) intensiv diskutierten und politisch umstrittenen Einhausung der Eisbahn an der Stefanshöhe. Denn aus den Sitzungsunterlagen für die Gemeinderatssitzung am Montag, 4. Juni, 18 Uhr, geht hervor, dass ein entsprechender Baubeschluss „vorläufig zurückgestellt“ werden soll. Andere verfahrenstechnische Dinge will sie dennoch angehen, aber vor eine endgültige Entscheidung will sie ein Sportstättenentwicklungskonzept vorschalten.

Die vergangenen Monate waren in Sachen Eisbahndach von vielen Gesprächen, Treffen und Diskussionen geprägt, teils öffentlich, oft auch hinter verschlossenen Türen. Dabei ging es im Kern um die Kosten für das Projekt und um eine mögliche städtische Beteiligung daran. Der Sachstand Mitte März lautete: Eine Grundsatzentscheidung dazu steht im Rat an. Die könnte es am kommenden Montag geben. Denn das Kultur- und Sportamt wägt in einer ausführlichen Sitzungsvorlage das Für und Wider einer (baldigen) Einhausung ab. Auf der ersten Seite stehen folgende Argumente: Die Eisbahn biete eine zuverlässige Möglichkeit für den Wintersport, gerade in immer schneeärmeren Zeiten. Deren Betrieb unter Regie des Fördervereins Kunsteisbahn (seit 2005) laufe gut und habe ebenso viele Besucher wie die Eissportabteilung der MTG Wangen einen guten Zulauf habe.

Stadt wägt Pro und Contra ab

Eine Einhausung ermögliche einen sichereren Betrieb, verbessere die Vermarktungsmöglichkeiten der Bahn und sorge damit sowohl für mehr Einnahmen als auch für geringere Betriebsausgaben. Darüber hinaus seien geringere Energiekosten zu erwarten, und die Lebensdauer der Anlage erhöhe sich vermutlich, da sie nicht mehr den Wettereinflüssen ausgesetzt sei. Allesamt Punkte, auf die der Förderverein in einem beigefügten Schreiben ebenfalls hinweist.

Auf der Gegenseite benennt die Verwaltung folgende Punkte: Ein „Dachbeitrag“ der Stadt für die Einhausung ist bis dato weder im Haushaltsplan noch in der mittelfristigen Finanzplanung vorhanden. Ebenfalls tauche das Projekt nicht in der (noch gültigen) Prioritätenliste von 2016 auf. In der neuesten, noch zu beschließenden, rangiert es in der Kategorie „Sport und Freizeit“ auf dem letzten Platz. Und: „Die Aufgaben und Projekte, die in den nächsten Jahren auf die Stadt zukommen, lassen sehr wenig Spielraum für zusätzliche Projekte, heißt es in der Vorlage. In diesem Zusammenhang werden namentlich unter anderem auf die Stichworte Schulsanierungen, Kindergartenbauten und die Landesgartenschau verwiesen. Zudem sei schon der Neubau des Hallenbads oder Lehrschwimmbeckens vor diesem Hintergrund vor einigen Jahren abgeblasen worden.

Zum aktuellen Sachstand von Kosten und deren möglicher Verteilung berichtet die Verwaltung, dass sich die derzeitigen Schätzungen für den Bau auf 1,7 Millionen Euro belaufen. Der Förderverein selbst wolle 100 000 Euro einbringen. Der von der Stadt erwartete „Dachbeitrag“ belaufe sich auf 20 Jahresraten à 43 200 Euro, also ingesamt 864 000 Euro. Zudem wolle der Verein als Bauherr fungieren, was einen Vorsteuerabzug ermögliche.

Hürden für Einhausungspläne

Klarer sehen Stadt und Förderverein jetzt bei den nötigen Verfahrensschritten. Laut Sitzungsunterlagen habe es im Mai einen Ortstermin mit Vertretern von Regierungspräsidium (RP), Regionalverband und Landratsamt gegeben. Danach seien für die Einhausung laut RP ein Zielabweichungsverfahren (vom Regionalplan), eine Änderung des Flächennutzungsplans und ein Bebauungsplan nötig. Und mit dem Zielabweichungsverfahren könne aus „Kapazitätsgründen“ erst im kommenden Jahr begonnen werden. Hintergrund: Das Gelände von Eisbahn und Freibad liegt in einem regionalen Grünzug und am Rande eines schutzbedürftigen Bereichs für Naturschutz und Landschaftspflege – und damit sind die Hürden für die Einhausungspläne hoch.

Andererseits wird der Regionalplan aktuell fortgeschrieben. Und laut Entwurf stünden dem Freibad und Einhausung keine Ziele mehr entgegen, so die Stadt. Sprich: Das Zielabweichungsverfahren kann nach ihrer Einschätzung voraussichtlich entfallen. Gleichwohl schlägt sie dem Rat – neben der Änderung des Flächennutzungsplans und der Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens – auch einen Auftrag für die Einleitung eines solchen Prozederes vor.

Höherer Zuschuss für Betriebskosten geplant

Teil der umfangreichen Unterlagen zur Eisbahn ist auch eine Erhöhung des jährlichen städtischen Betriebskostenzuschusses ab dem Jahr 2018 von 58 120 auf 60 000 Euro. Zudem sollen demnach auch „darüber hinaus gehende, nicht verhinderbare Verluste“ nach Prüfung erstattet werden.

Wie aus der Vorlage hervorgeht, lag dieser Zuschuss bis zum Jahr 2013 bei 48 400 Euro. Zuzüglich stellte die Stadt zwischen Oktober und März einen Eismeister. 2014 wurde der Zuschuss auf den bis heute geltenden Stand erhöht. Dafür fielen aber die Leistungen des Eismeisters weg.