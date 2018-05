Stadt warnt vor „Trittbrettfahrern“ bei Anzeigenakquise

Die Stadt Wangen hat Hinweise erhalten, dass ein Verlag derzeit versucht, bei hiesigen Unternehmen Anzeigen für eine so genannte „Bürgerinformationsbroschüre“ zu akquirieren. Sie erklärt, dass dieser von der Verwaltung dazu nicht autorisiert ist.

Nach Angaben des Ordnungs- und Sozialamts nennt sich der mutmaßliche Herausgeber „Verlag für Printmediengestaltung“ und hat seinen Sitz in Andernach. „Die offizielle Bürgerinformationsbroschüre der Stadt Wangen im Allgäu wurde erst neu aufgelegt. Daher ist derzeit kein Verlag von der Stadt hierfür beauftragt“, erklärt das Amt.

Zwei Unternehmen hätten die Verwaltung in den vergangenen Tagen über die Anzeigenakquise des Andernacher Verlags informiert, so der stellvertretende Amtsleiter Bernhard Draxler. Der Verlag scheint in der Vergangenheit in ähnlicher Form auch andernorts tätig gewesen zu sein, wie eine Recherche im Internet ergab.

Gleichwohl arbeiten Stadt und ein tatsächlich von ihr beauftragter Verlag derzeit an einem Printprodukt, das die Stadt Wangen selbst heraus gibt, dem „Wegweiser für Familien, Senioren und Soziales“. „Die in diesem Zusammenhang derzeit betriebene Anzeigenakquisition ist von der Stadt offiziell autorisiert“, berichtet das Ordnungsamt.

Der Außendienstmitarbeiter des von der Verwaltung beauftragten Unternehmens „mediaprint infoverlag gmbh“ aus Mering führe ein von der Stadt ausgestelltes Empfehlungsschreiben mit sich. Draxler spricht im aktuellen Fall von „Trittbrettfahrern“, die Akquisen tatsächlich seitens der Verwaltung beauftragter Verlage für ihre Zwecke ausnutzten. Dies lehre die Erfahrung.

Laut Draxler gibt das Ordnungs- und Sozialamt in regelmäßigen Abständen drei Broschüren heraus: Neben er zuletzt erschienenen Bürgerinformationsbroschüre, die sich vor allem an Zugezogene richtet, handelt es sich dabei um das städtische Adressbuch und den Sozialwegweiser, der derzeit in Vorbereitung ist.