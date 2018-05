Stadt Wangen will mit „Smiley“-Schildern das Tempo drosseln

Seit Herbst vergangenen Jahres gibt es in mehreren Straßen rund um die Wangener Altstadt eine gesonderte Tempobeschränkung. Seither dürfen sie nachts zwischen 22 und 6 Uhr nur noch mit maximal 30 Kilometern pro Stunde befahren werden. Um die Verkehrsteilnehmer zu animieren, das Gebot tatsächlich einzuhalten, werden in absehbarer Zeit Hinweistafeln aufgestellt, die ihnen per „Smiley“ das jeweils gefahrene Tempo vor Augen halten.

Wann genau die Hinweise aufgestellt werden, lässt sich derzeit noch nicht sagen. Laut Ordnungsamtsleiter Kurt Kiedaisch seien die Aufträge dafür allerdings raus. Jedes der drei Geräte koste rund 3000 Euro.

Bereits jetzt hat die Stadt vier dieser Tafeln im Einsatz, zumeist allerdings älteren Datums. Wie Kiedaisch berichtet, seien diese nicht auf wechselnde Geschwindigkeitsregelungen hin programmierbar – im Gegensatz zu den geplanten Neuanschaffungen. Denn damit sind sie für die Straßen rings um die Altstadt nicht tauglich, da dort tagsüber Tempo 50 gilt und seit Herbst – im Rahmen des Lärmaktionsplans – maximal 30 erlaubt ist.

Zudem hätten die neuen Geräte den Vorteil, dass sie aufgrund von Photovoltaik-Anlagen bei der Energieversorgung autark sind. Sprich: Sie lassen sich flexibler postieren als die Altgeräte. Ein erstes Beispiel ist derzeit bereits in der Ortschaft Karsee im Einsatz. Letztere brauchen indes Stromquellen, laut Kiedaisch zum Beispiel nicht überall vorhandene Lichtmasten, die rund um die Uhr Strom führen.

Im Gemeinderat aufs Tapet brachte das Thema zuletzt übrigens SPD-Stadtrat Hermann Seifried. Er hatte in der April-Sitzung entsprechend angefragt und jetzt nochmals nachgehakt. Vom Ordnungsamt bekam er darauf jüngst die Auskunft über die geplante Anschaffung der drei Tafeln, wie er an die SZ schrieb. Er selbst meint auf Nachfrage zum Thema: „Ich denke schon, dass diese Tafeln einen erzieherischen Effekt haben. Wer schaut nicht gern in ein grinsendes Smiley und fährt im zulässigen Tempo weiter? Und wer reduziert nicht seine Geschwindigkeit, wenn im angedeutet wird, zu schnell zu sein?“

Apropos Geschwindigkeitskontrollen: Seit der Lärmaktionsplan und mit ihm das nächtliche Tempo 30 in Kraft ist, kontrollieren die Behörden auch mit mobilen „Blitzern“. Und dann kostet es bei Tempoverstößen. Wie der Ordnungsamtsleiter berichtet, hätten sich diverse Verkehrsteilnehmer davon „überrascht“ gezeigt.

Rückmeldungen von Anwohnern der betroffenen Straßen habe es bislang hingegen wenige gegeben. Wenn diese aber bei den Kontrollen mit den Behördenvertretern ins Gespräch gekommen seien, sei die Rückmeldung auf das nachts reduzierte Maximaltempo positiv ausgefallen. Hintergrund: Die Regelung war eingeführt worden, um den Straßenlärm vor allem für die Anlieger zu reduzieren.

Zur Erinnerung: Die nächtliche Tempo-30-Regelung gilt auf folgenden Straßen: auf der B 32/Friedrich-Ebert-Straße (von der Einmündung Ebnetstraße bis zur Isnyer Kreuzung), auf der L 320/Lindauer Straße (von der Einmündung Im Niederdorf bis zum Lindauer Torplatz, in die Klosterbergstraße/Isnyer Straße (vom Lindauer Torplatz bis Isnyer Kreuzung) und schließlich auf der Gegenbaurstraße (Lindauer Torplatz bis Frauentorplatz).